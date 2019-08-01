전방을 더 밝게 비추는 향상된 빔

안전을 향상하고 스타일의 완성을 위해, 더 넓은 빔과 밝은 조명을 제공하는 고성능 Ultinon Moto LED를 선택하여 전방 가시성을 향상하십시오. 일정하고 정확한 빔 패턴으로 보다 잘 볼 수 있고 눈에 잘 띄어 보다 안전해집니다.