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Ultinon moto LED오토바이 헤드라이트 전구

11342UMX1

밝은 도로 위를 달리는 자유

필립스 Ultinon Moto LED 전구는 컴팩트한 이륜차 광학을 위해 설계되었습니다. 더 밝고 넓게 비추며 눈부심이 없는 빔으로 가시성이 향상됩니다. 스타일리시한 화이트 헤드라이트가 많은 이들 가운데서도 돋보이게 합니다.

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스타일리시한 LED 성능

밝은 도로 위를 달리는 자유

  • LED-HL [~H4]

  • 6000K의 밝은 백색광

  • 1개 포장

  • 컴팩트한 디자인으로 손쉬운 장착

전방을 더 밝게 비추는 향상된 빔

안전을 향상하고 스타일의 완성을 위해, 더 넓은 빔과 밝은 조명을 제공하는 고성능 Ultinon Moto LED를 선택하여 전방 가시성을 향상하십시오. 일정하고 정확한 빔 패턴으로 보다 잘 볼 수 있고 눈에 잘 띄어 보다 안전해집니다.

최대 6000켈빈의 선명한 백색광

현대적인 하이엔드 디자인을 위해 오토바이를 Ultinon Moto LED 헤드라이트로 꾸며 보십시오. 6000켈빈 색 온도의 이 조명은 세련된 백색광을 투사합니다. 스타일리시한 빔으로 많은 이들 가운데서도 돋보일 수 있습니다.

다른 운전자의 눈에 띄어 안전 향상

오토바이의 경우 눈에 잘 띄는 것은 잘 보는 것만큼 중요합니다. 강력한 빔과 최대 6000켈빈의 선명한 백색광으로 주변 차량 사이에서 쉽게 눈에 띌 수 있어 많은 오토바이 운전자들이 매일 경험하는 위험한 상황을 피할 수 있습니다. 잘 보고 눈에 잘 띄는 것, 필립스 자동차 조명 기술의 핵심입니다.

기술 사양

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면책 조항

  1. 해당 지역 법적 요구 사항을 준수하며 LED 레트로핏 조명을 사용하는 것은 사용자의 책임입니다.