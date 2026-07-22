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    퓨어프로텍트 500 시리즈 공기청정기

    AC0520/10

    가장 작은 공기 청정기. 깨끗한 공기. 컴팩트한 크기.

    알레르기 유발 물질, 박테리아, 바이러스, 냄새 및 가스 오염 물질을 빠르게 제거하여 집에서 깨끗하고 안전한 공기를 즐겨 보세요. 최소한의 에너지와 소음으로 99.97%의 미세 입자를 제거합니다. 세련되고 컴팩트한 디자인을 갖췄습니다.

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    퓨어프로텍트 500 시리즈 공기청정기

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    가장 작은 공기 청정기. 깨끗한 공기. 컴팩트한 크기.

    알레르기 유발 물질과 오염 물질을 효과적으로 포집

    • 최대 25m² 공간 정화
    • 가장 작은 공기 청정기
    • 3년 필터 수명
    • 60m³/h 청정 공기 공급량(CADR)
    • HEPA 및 활성탄 필터
    최대 25m² 공간 정화

    최대 25m² 공간 정화

    이 공기 청정기는 최대 25m² 공간의 공기를 매시간 새롭게 정화하여(1), 침실, 아이 방, 홈 오피스와 같은 작은 공간에서 활용할 수 있습니다.

    3중 HEPA 필터가 초미세 입자를 99.97% 포집

    3중 HEPA 필터가 초미세 입자를 99.97% 포집

    프리 필터, HEPA NanoProtect, 활성탄으로 구성된 3중 필터가 0.003마이크론 크기의 미세 입자를 99.97% 포집합니다(2) — 이는 현재 알려진 가장 작은 바이러스보다 작은 크기입니다.

    알레르기 유발 물질, 박테리아, 바이러스, 냄새 및 가스 감소

    알레르기 유발 물질, 박테리아, 바이러스, 냄새 및 가스 감소

    알레르기 유발 물질, 공기 중 바이러스 및 박테리아를 줄이고 유해 가스와 냄새를 감소시키는 철저한 공기 청정으로 더 편안하게 숨 쉬세요. 이온, 화학 물질 또는 오존 배출 없이 안전하게 사용할 수 있습니다. (3-6)

    반려동물이 있는 집을 위한 상쾌한 공기

    반려동물이 있는 집을 위한 상쾌한 공기

    반려동물과 함께하는 생활을 위해 설계된 이 공기 청정기는 반려동물 털, 반려동물 알레르기 유발 물질 및 일반적인 반려동물 관련 냄새를 줄여 매일 더 상쾌한 집안 환경을 제공합니다 (3).

    3년 사용 가능한 오래 지속되는 필터

    3년 사용 가능한 오래 지속되는 필터

    정품 필터는 3년 동안 최적의 성능을 보장하여 (7) 번거로움과 비용을 줄입니다. 공기 청정기가 필터 수명을 계산하고 교체가 필요할 때 알려줍니다.

    빛 방해 없이 매우 조용함

    빛 방해 없이 매우 조용함

    수면 모드에서 공기 청정기는 나뭇잎이 바스락거리는 소리보다 조용한 12dB (8)로 작동합니다. 또한 디지털 디스플레이가 어두워져 빛으로 인한 방해를 최소화합니다.

    전구보다 적은 에너지 소비량

    전구보다 적은 에너지 소비량

    전기 요금을 낮게 유지하면서 더 깨끗한 공기를 즐기세요. 최대 전력에서 공기 청정기는 기존 전구보다 적은 에너지인 5W만 사용합니다.

    간단하고 직관적인 조작

    간단하고 직관적인 조작

    하루 종일 필요에 맞춰 수면, 중간, 터보 모드 간에 쉽게 전환하세요. 필터 관리 표시등이 필터를 청소하거나 교체할 시기를 알려주어 공기 청정기가 최상의 성능을 유지하도록 도와줍니다.

    에센셜 오일을 추가하면 아로마테라피 기능을 즐길 수 있습니다.

    에센셜 오일을 추가하면 아로마테라피 기능을 즐길 수 있습니다.

    더 깨끗한 공기와 편안한 아로마테라피를 즐기며 상쾌한 분위기를 만들어 보세요.

    집 안 어디에나 잘 어울리는 디자인

    집 안 어디에나 잘 어울리는 디자인

    깔끔한 라인과 현대적인 실루엣으로 이 공기 청정기는 어디에 두어도 집안을 아름답게 보완합니다.

    작은 크기, 믿을 수 있는 깨끗한 공기

    작은 크기, 믿을 수 있는 깨끗한 공기

    높이 27.5cm, 너비 17.0cm의 컴팩트한 공기 청정기는 가볍고 이동이 간편합니다. 어디에 두든 믿을 수 있는 깨끗한 공기를 제공합니다.

    필요할 때만 깨끗한 공기

    필요할 때만 깨끗한 공기

    알레르기 유발 물질 시즌이 끝났나요? 컴팩트한 공기 청정기를 간편하게 보관하세요. 필요할 때 언제든 다시 사용할 수 있습니다.

    기술 사양

    • 일반 사양

      색상
      화이트
      인터넷 연결
      아니요
      음성 컨트롤
      아니요
      스마트 홈 호환성
      아니요

    • 기술 사양

      공기 센서
      아니요
      최저 사운드 레벨
      12dB
      최대 사운드 레벨
      38dB

    • 성능

      CADR(청정 공기 공급률)(입자, GB/T)
      60m³/h
      필터레이어
      HEPA, 활성탄, 프리필터
      입자 여과
      0.003 미크론에서 99.97%
      최대 실내 면적
      • 최대 공간 크기 (1 ACH): 25m²
      • 최대 공간 크기 (3.5 ACH): 7m²

    • 사용편의성

      코드 길이
      1.5m
      일정표
      아니요
      자동 모드
      아니요
      수면 모드
      풍향 설정
      예 (3단계)
      자동 디스플레이 디밍
      아니요
      은은한 수면등
      아니요
      타이머
      아니요
      공기 질 피드백
      아니요
      권장 필터 교환
      3년

    • 안전 기능

      아동 보호용 잠금 장치
      아니요

    • 크기 및 무게

      제품 길이
      17.0cm
      제품 넓이
      17.0cm
      제품 높이
      27.5cm
      제품 중량
      1.25kg
      포장 길이
      24.0cm
      포장 폭
      24.0cm
      포장 높이
      33.0cm
      포장 중량
      1.89kg

    • 뛰어난 에너지 효율

      전압
      100~240V
      최대 출력
      5W

    • 유지관리

      서비스
      2년 무상 보증

    • 원산지

      생산지
      중국

    Badge-D2C

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    • (1) GB/T18801-2022 기준 1 ACH로 계산된 방 크기입니다.
    • (2) 필터를 통과하는 공기 기준, iUTA 연구소에서 DIN71460에 따라 NaCl 에어로졸 0.003 um 및 0.3 um로 테스트했습니다.
    • (3) 필터를 통과하는 공기 기준, 오스트리아 OFI 연구소의 SOP 350.003에 따라 집먼지 진드기, 자작나무 꽃가루 및 고양이 알레르기 유발 물질로 테스트했습니다.
    • (4) 제3자 연구소에서 GB21551.3-2010에 따라 S. Albus로 테스트했습니다.
    • (5) 외부 연구소에서 인플루엔자(H1N1)로 미생물 감소율 테스트를 진행했습니다.
    • (6) 외부 GMT 연구소에서 GB/T 18801-2022에 따라 TVOC, 톨루엔 및 NO2로 테스트했습니다.
    • (7) 평균 계산값입니다. 필터 수명은 공기질 및 사용 환경에 따라 달라집니다.
    • (8) IEC 60704 기준, 1.5m 거리에서 측정한 음압입니다.

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