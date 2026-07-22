AC0520/10
가장 작은 공기 청정기. 깨끗한 공기. 컴팩트한 크기.
알레르기 유발 물질, 박테리아, 바이러스, 냄새 및 가스 오염 물질을 빠르게 제거하여 집에서 깨끗하고 안전한 공기를 즐겨 보세요. 최소한의 에너지와 소음으로 99.97%의 미세 입자를 제거합니다. 세련되고 컴팩트한 디자인을 갖췄습니다.모든 혜택 보기
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이 공기 청정기는 최대 25m² 공간의 공기를 매시간 새롭게 정화하여(1), 침실, 아이 방, 홈 오피스와 같은 작은 공간에서 활용할 수 있습니다.
프리 필터, HEPA NanoProtect, 활성탄으로 구성된 3중 필터가 0.003마이크론 크기의 미세 입자를 99.97% 포집합니다(2) — 이는 현재 알려진 가장 작은 바이러스보다 작은 크기입니다.
알레르기 유발 물질, 공기 중 바이러스 및 박테리아를 줄이고 유해 가스와 냄새를 감소시키는 철저한 공기 청정으로 더 편안하게 숨 쉬세요. 이온, 화학 물질 또는 오존 배출 없이 안전하게 사용할 수 있습니다. (3-6)
반려동물과 함께하는 생활을 위해 설계된 이 공기 청정기는 반려동물 털, 반려동물 알레르기 유발 물질 및 일반적인 반려동물 관련 냄새를 줄여 매일 더 상쾌한 집안 환경을 제공합니다 (3).
정품 필터는 3년 동안 최적의 성능을 보장하여 (7) 번거로움과 비용을 줄입니다. 공기 청정기가 필터 수명을 계산하고 교체가 필요할 때 알려줍니다.
수면 모드에서 공기 청정기는 나뭇잎이 바스락거리는 소리보다 조용한 12dB (8)로 작동합니다. 또한 디지털 디스플레이가 어두워져 빛으로 인한 방해를 최소화합니다.
전기 요금을 낮게 유지하면서 더 깨끗한 공기를 즐기세요. 최대 전력에서 공기 청정기는 기존 전구보다 적은 에너지인 5W만 사용합니다.
하루 종일 필요에 맞춰 수면, 중간, 터보 모드 간에 쉽게 전환하세요. 필터 관리 표시등이 필터를 청소하거나 교체할 시기를 알려주어 공기 청정기가 최상의 성능을 유지하도록 도와줍니다.
더 깨끗한 공기와 편안한 아로마테라피를 즐기며 상쾌한 분위기를 만들어 보세요.
깔끔한 라인과 현대적인 실루엣으로 이 공기 청정기는 어디에 두어도 집안을 아름답게 보완합니다.
높이 27.5cm, 너비 17.0cm의 컴팩트한 공기 청정기는 가볍고 이동이 간편합니다. 어디에 두든 믿을 수 있는 깨끗한 공기를 제공합니다.
알레르기 유발 물질 시즌이 끝났나요? 컴팩트한 공기 청정기를 간편하게 보관하세요. 필요할 때 언제든 다시 사용할 수 있습니다.
일반 사양
기술 사양
성능
사용편의성
안전 기능
크기 및 무게
뛰어난 에너지 효율
유지관리
원산지
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