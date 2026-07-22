가장 작은 공기 청정기. 깨끗한 공기. 컴팩트한 크기.

알레르기 유발 물질, 박테리아, 바이러스, 냄새 및 가스 오염 물질을 빠르게 제거하여 집에서 깨끗하고 안전한 공기를 즐겨 보세요. 최소한의 에너지와 소음으로 99.97%의 미세 입자를 제거합니다. 세련되고 컴팩트한 디자인을 갖췄습니다.