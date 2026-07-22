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  • 가장 에너지 효율적이고 컴팩트한 공기 청정기입니다. 가장 에너지 효율적이고 컴팩트한 공기 청정기입니다. 가장 에너지 효율적이고 컴팩트한 공기 청정기입니다.
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    퓨어프로텍트 라이트 700 시리즈 공기청정기

    AC0720/10

    가장 에너지 효율적이고 컴팩트한 공기 청정기입니다.

    알레르기 유발 물질, 박테리아, 바이러스, 냄새 및 가스 오염 물질로부터 빠르게 해방되어 집에서 깨끗하고 안전한 공기를 즐기세요. 최소한의 에너지와 소음으로 99.97%의 미세 입자를 제거합니다. 세련된 디자인, 선택 가능한 무드등 및 스마트 제어 기능을 갖추고 있습니다.

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    퓨어프로텍트 라이트 700 시리즈 공기청정기

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    가장 에너지 효율적이고 컴팩트한 공기 청정기입니다.

    알레르기 유발 물질과 오염 물질을 효과적으로 포집

    • 최대 75m² 공간 정화
    • 가장 에너지 효율적인 공기 청정기
    • 필터 수명 최대 3년
    • 180m³/h 청정 공기 공급량(CADR)
    • HEPA 및 활성탄 필터
    최대 75m² 공간 정화

    최대 75m² 공간 정화

    180m³/h (1)의 CADR로 시간당 최대 75m² 공간의 공기를 정화합니다 (2). 침실, 사무실 등 다양한 공간에서 활용할 수 있습니다.

    가장 에너지 효율적이고 컴팩트한 공기 청정기

    가장 에너지 효율적이고 컴팩트한 공기 청정기

    이 공기 청정기는 단 14W의 전력으로 강력한 정화 성능을 제공하여 에너지 소비와 운영 비용을 낮게 유지합니다.

    3중 HEPA 필터가 초미세 입자를 99.97% 포집합니다.

    3중 HEPA 필터가 초미세 입자를 99.97% 포집합니다.

    프리 필터, HEPA 나노프로텍트 및 활성탄으로 구성된 3단계 필터링이 0.003마이크론(3)만큼 작은 미세 입자의 99.97%를 포집합니다. 이는 현재 알려진 가장 작은 바이러스보다 작은 크기입니다.

    알레르기 유발 물질, 박테리아, 바이러스, 냄새, 가스를 제거합니다

    알레르기 유발 물질, 박테리아, 바이러스, 냄새, 가스를 제거합니다

    알레르기 유발 물질을 99.99%, 공기 중 바이러스와 박테리아를 99.9% 제거하고 유해 가스와 냄새를 줄여 더 편안한 호흡을 경험해 보세요. 이온, 화학 물질, 오존 배출 없이 안전하게 공기를 정화합니다. (4-7)

    반려동물이 있는 집을 위한 상쾌한 공기

    반려동물이 있는 집을 위한 상쾌한 공기

    반려동물과 함께하는 생활을 위해 설계된 이 공기 청정기는 반려동물 털, 반려동물 알레르기 유발 물질, 일반적인 반려동물 관련 냄새를 줄여 매일 더 상쾌한 집안 환경을 제공합니다 (3). ECARF 알레르기 친화 인증 제품입니다.

    3년 사용 가능한 오래가는 필터

    3년 사용 가능한 오래가는 필터

    정품 필터는 3년 동안 최적의 성능을 보장하여 번거로움과 비용을 줄입니다 (8). 공기 청정기가 필터 수명을 계산하고 교체가 필요할 때 알려드립니다.

    필립스 Air+ 앱으로 어디에서나 공기 청정기 제어

    필립스 Air+ 앱으로 어디에서나 공기 청정기 제어

    Air+ 앱과 기기를 연결하여 원격으로 공기 청정기를 제어하고, 일정과 타이머를 설정하며, Google Assistant와 Alexa로 음성 명령을 사용하고, 가족 구성원과 액세스를 공유해 보세요.

    빛 방해 없이 매우 조용합니다.

    빛 방해 없이 매우 조용합니다.

    수면 모드에서 공기 청정기는 나뭇잎이 바스락거리는 소리보다 조용한 11dB로 작동합니다 (9). 또한 디지털 디스플레이가 어두워져 빛 방해를 최소화합니다.

    편안한 무드등

    편안한 무드등

    선택 가능한 무드등으로 따뜻하고 차분한 분위기를 연출해 보세요. 저녁에 휴식을 취하거나 아늑한 분위기를 조성할 때, 부드러운 빛이 편안함을 더하는 동안 공기청정기는 조용히 공기를 깨끗하게 합니다.

    간편하고 직관적인 조작

    간편하고 직관적인 조작

    수면, 중간, 터보 모드를 쉽게 전환하여 하루 종일 필요에 맞게 사용하세요. 필터 관리 표시등이 필터 청소 또는 교체 시기를 알려주어 공기 청정기가 최상의 성능을 유지하도록 도와줍니다.

    컴팩트한 크기와 세련된 디자인

    컴팩트한 크기와 세련된 디자인

    깔끔한 라인과 현대적인 실루엣으로 집안 인테리어와 아름답게 어우러집니다. 높이 34.3cm, 너비 22.2cm의 컴팩트한 디자인으로 어떤 공간에도 자연스럽게 배치할 수 있습니다.

    신선하고 깨끗한 공기와 함께 잠들고 깨어나세요

    신선하고 깨끗한 공기와 함께 잠들고 깨어나세요

    Fresh Wake-up을 선택하면 설정한 기상 시간 전에 공기 청정 속도가 서서히 증가합니다. 밤에는 Fresh Bedtime이 취침 전 방을 깨끗하게 청정하고 따뜻하고 아늑한 무드등으로 맞이합니다.

    기술 사양

    • 일반 사양

      색상
      화이트
      인터넷 연결
      예(Air+)
      음성 컨트롤
      예(Alexa, Google Home)
      스마트 홈 호환성
      iPhone 및 Android 장치

    • 기술 사양

      공기 센서
      아니요
      최저 사운드 레벨
      11dB
      최대 사운드 레벨
      42dB

    • 성능

      CADR(청정 공기 공급률)(입자, GB/T)
      180m³/h
      필터레이어
      HEPA, 활성탄, 프리필터
      입자 여과
      0.003 미크론에서 99.97%
      최대 실내 면적
      • 최대 공간 크기 (1 ACH): 75m²
      • 최대 공간 크기 (3.5 ACH): 21.5m²

    • 사용편의성

      코드 길이
      1.5m
      일정표
      예(앱에서)
      자동 모드
      아니요
      수면 모드
      풍향 설정
      예 (3단계)
      자동 디스플레이 디밍
      은은한 수면등
      타이머
      예(앱에서)
      공기 질 피드백
      아니요
      권장 필터 교환
      3년

    • 안전 기능

      아동 보호용 잠금 장치

    • 크기 및 무게

      제품 길이
      22.2cm
      제품 넓이
      22.2cm
      제품 높이
      34.3cm
      제품 중량
      2.16kg
      포장 길이
      26.9cm
      포장 폭
      26.9cm
      포장 높이
      37.4cm
      포장 중량
      2.89kg

    • 뛰어난 에너지 효율

      전압
      100~240V
      최대 출력
      14W

    • 유지관리

      서비스
      2년 무상 보증

    • 호환성

      기본 제공 액세서리 1
      FY0700/30

    • 원산지

      생산지
      중국

    Badge-D2C

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    제품 관련 팁, FAQ, 사용 설명서 및 안전 & 규정 준수 정보를 확인하세요.

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    • (1) CADR은 GB/T18801-2022 기준으로 공인 제3자 시험 기관에서 테스트되었습니다.
    • (2) 방 크기는 GB/T18801-2022 기준으로 1 ACH에서 계산되었습니다.
    • (3) 필터를 통과하는 공기 기준, iUTA 연구소에서 0.003um 및 0.3um NaCl 에어로졸을 사용하여 DIN71460에 따라 테스트되었습니다.
    • (4) 필터를 통과하는 공기 기준, 오스트리아 OFI 연구소의 SOP 350.003에 따라 집먼지 진드기, 자작나무 꽃가루 및 고양이 알레르기 유발 물질로 테스트되었습니다.
    • (5) 외부 시험 기관의 미생물 감소율 테스트, 30m³ 테스트 챔버에서 인플루엔자(H1N1)를 사용하여 터보 모드로 1.5시간 동안 테스트되었습니다.
    • (6) GB21551.3-2010 기준으로 S. Albus를 사용하여 30m³ 챔버에서 터보 모드로 1.5시간 동안 제3자 시험 기관에서 테스트되었습니다.
    • (7) 외부 GMT 시험 기관에서 TVOC, 톨루엔 및 NO2를 사용하여 GB/T 18801-2022 기준으로 테스트되었습니다.
    • (8) 평균 계산값입니다. 필터 수명은 공기질 및 사용량에 따라 달라집니다.
    • (9) 음압, IEC 60704, 1.5m 거리 기준.

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