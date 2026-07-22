AC0720/10
가장 에너지 효율적이고 컴팩트한 공기 청정기입니다.
알레르기 유발 물질, 박테리아, 바이러스, 냄새 및 가스 오염 물질로부터 빠르게 해방되어 집에서 깨끗하고 안전한 공기를 즐기세요. 최소한의 에너지와 소음으로 99.97%의 미세 입자를 제거합니다. 세련된 디자인, 선택 가능한 무드등 및 스마트 제어 기능을 갖추고 있습니다.모든 혜택 보기
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180m³/h (1)의 CADR로 시간당 최대 75m² 공간의 공기를 정화합니다 (2). 침실, 사무실 등 다양한 공간에서 활용할 수 있습니다.
이 공기 청정기는 단 14W의 전력으로 강력한 정화 성능을 제공하여 에너지 소비와 운영 비용을 낮게 유지합니다.
프리 필터, HEPA 나노프로텍트 및 활성탄으로 구성된 3단계 필터링이 0.003마이크론(3)만큼 작은 미세 입자의 99.97%를 포집합니다. 이는 현재 알려진 가장 작은 바이러스보다 작은 크기입니다.
알레르기 유발 물질을 99.99%, 공기 중 바이러스와 박테리아를 99.9% 제거하고 유해 가스와 냄새를 줄여 더 편안한 호흡을 경험해 보세요. 이온, 화학 물질, 오존 배출 없이 안전하게 공기를 정화합니다. (4-7)
반려동물과 함께하는 생활을 위해 설계된 이 공기 청정기는 반려동물 털, 반려동물 알레르기 유발 물질, 일반적인 반려동물 관련 냄새를 줄여 매일 더 상쾌한 집안 환경을 제공합니다 (3). ECARF 알레르기 친화 인증 제품입니다.
정품 필터는 3년 동안 최적의 성능을 보장하여 번거로움과 비용을 줄입니다 (8). 공기 청정기가 필터 수명을 계산하고 교체가 필요할 때 알려드립니다.
Air+ 앱과 기기를 연결하여 원격으로 공기 청정기를 제어하고, 일정과 타이머를 설정하며, Google Assistant와 Alexa로 음성 명령을 사용하고, 가족 구성원과 액세스를 공유해 보세요.
수면 모드에서 공기 청정기는 나뭇잎이 바스락거리는 소리보다 조용한 11dB로 작동합니다 (9). 또한 디지털 디스플레이가 어두워져 빛 방해를 최소화합니다.
선택 가능한 무드등으로 따뜻하고 차분한 분위기를 연출해 보세요. 저녁에 휴식을 취하거나 아늑한 분위기를 조성할 때, 부드러운 빛이 편안함을 더하는 동안 공기청정기는 조용히 공기를 깨끗하게 합니다.
수면, 중간, 터보 모드를 쉽게 전환하여 하루 종일 필요에 맞게 사용하세요. 필터 관리 표시등이 필터 청소 또는 교체 시기를 알려주어 공기 청정기가 최상의 성능을 유지하도록 도와줍니다.
깔끔한 라인과 현대적인 실루엣으로 집안 인테리어와 아름답게 어우러집니다. 높이 34.3cm, 너비 22.2cm의 컴팩트한 디자인으로 어떤 공간에도 자연스럽게 배치할 수 있습니다.
Fresh Wake-up을 선택하면 설정한 기상 시간 전에 공기 청정 속도가 서서히 증가합니다. 밤에는 Fresh Bedtime이 취침 전 방을 깨끗하게 청정하고 따뜻하고 아늑한 무드등으로 맞이합니다.
일반 사양
기술 사양
성능
사용편의성
안전 기능
크기 및 무게
뛰어난 에너지 효율
유지관리
호환성
원산지
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