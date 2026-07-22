가장 에너지 효율적이고 컴팩트한 공기 청정기입니다.

알레르기 유발 물질, 박테리아, 바이러스, 냄새 및 가스 오염 물질로부터 빠르게 해방되어 집에서 깨끗하고 안전한 공기를 즐기세요. 최소한의 에너지와 소음으로 99.97%의 미세 입자를 제거합니다. 세련된 디자인, 선택 가능한 무드등 및 스마트 제어 기능을 갖추고 있습니다.