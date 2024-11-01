PureProtect Mini 900 시리즈 스마트 공기 청정기
더 빠른 공기 정화, 컴팩트하고 우아한 디자인
컴팩트한 공기 청정기로 집에서 깨끗하고 안전한 공기를 즐기세요. 최소한의 에너지를 사용하면서 몇 분 만에 알레르기 유발 물질과 오염 물질을 99.97% 제거할 뿐 아니라 세련된 디자인과 스마트한 제어 기능으로 집안 및 라이프 스타일과 자연스럽게 조화를 이룹니다. 모든 혜택 보기
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PureProtect Mini 900 시리즈 스마트 공기 청정기
더 빠른 공기 정화, 컴팩트하고 우아한 디자인
알레르기 유발 물질과 오염 물질을 효과적으로 포집
- 최대 65m2의 공간 정화
- 250m3/h의 공기 청정 속도(CADR)
- HEPA 및 활성탄 필터
- PM2.5 스마트 센서
12분 이내에 오염 물질 제거
컴팩트하고 우아한 디자인이 적용되었으며 더 빠르게 정화합니다(1). 250m3/h(CADR)의 강력한 여과 성능으로 최대 65m2의 공간을 쉽게 관리할 수 있으며(2), 20m2 규모의 방을 12분 이내에 정화할 수 있습니다(3).
가장 작은 입자를 99.97% 포집하는 3중 HEPA 필터
프리필터, HEPA 나노프로텍트, 활성탄으로 구성된 3중 필터가 알려진 바이러스 중 가장 작은 바이러스보다 작은 0.003마이크론(4) 크기의 입자를 99.97% 포집합니다.
초저소음 및 빛 간섭 방지
혁신적인 공기 청정기로 방해 없는 숙면을 취하세요. 절전 모드에서는 속삭이는 소리보다 더 조용한 20.5dB(5)로 작동하며 또한 디지털 디스플레이 조도가 낮아져 빛 간섭을 최소화합니다.
먼지, 꽃가루 또는 반려동물로부터 알레르기 유발 물질 99.99% 포집
알레르기 환자를 위한 보호 기능을 하루 종일 제공합니다. 알레르기 또는 건초열 증상을 유발하는 것으로 알려진 집먼지 진드기, 꽃가루, 반려동물 또는 곰팡이 포자 알레르기 유발 물질(6)을 99.99% 제거합니다(7). ECARF 인증을 획득한 알레르기 안전 제품입니다.
공기 중에서 H1N1(독감) 등의 바이러스를 효과적으로 감소
공기 중 바이러스와 박테리아를 99.9% 제거합니다. 독립적인 테스트를 통해 H1N1 인플루엔자 바이러스(8), 포도상구균(9), Hcov-E229 COVID-19 바이러스(10)를 99.99% 제거하는 것으로 확인되었습니다.
전구보다 적은 에너지 소비량
더 깨끗한 공기를 즐기면서 에너지 요금은 줄이세요. 공기 청정기는 최대 전력 사용 시 기존 전구보다 적은 23W의 에너지를 사용합니다.
냄새 및 가스 오염 물질 포집
활성탄 층이 냄새를 포집하고 산업 및 교통 오염에서 발생하는 이산화질소, 가정용 페인트, 세제 및 가구에서 발생하는 톨루엔 또는 VOC 등 실내 공기를 해치는 가스 오염 물질 중 90% 이상을 제거합니다(11). 이온, 화학 물질 또는 오존을 방출하지 않아 안전하며 효율이 높습니다.
공기질을 지능적으로 감지하고 필요에 맞게 조정
AeraSense 기술은 공기를 초당 1,000회 스캔하여 오염 물질과 가스를 감지합니다. 또한 제품 디스플레이 또는 앱에서 실시간으로 공기질을 보고하며, Auto 모드에서는 공기 청정기가 각 상황에 맞는 적절한 속도를 지능적으로 선택합니다.
필립스 Air+ 앱으로 어디에서나 공기 청정기 제어
공기 청정기를 Air+ 앱과 페어링하여 실내 및 실외 공기 질 모니터링, 원격 제어, Google 및 Alexa를 통한 음성 명령 기능을 사용할 수 있습니다. 앱에서 Auto+ 모드를 선택하면 AI 기술이 사용자의 생활 루틴에 맞게 자동으로 조정되며, 소음과 에너지 소비를 최소화합니다.
신선하고 깨끗한 공기와 함께 잠들고 일어나기
공기 청정기를 루틴에 맞추어 스마트하게 가동하세요. Fresh Wake-up을 선택하면 설정한 기상 시간 전에 정화 속도를 천천히 높일 수 있습니다. 밤에는 Fresh Bedtime을 통해 잠자리에 들기 전에 방을 깨끗하게 정화하여 숙면을 돕습니다.
최대 1년 동안 오래 지속되는 필터
정품 필터가 최대 1년(12)까지 최적의 성능을 보장하여 교체의 번거로움과 비용을 줄여 줍니다. 또한 공기 청정기에서 필터 수명을 계산하여 교체가 필요한 시기를 안내합니다.
내구성과 지속 가능성을 위한 설계
필립스는 제품을 오래 사용할 수 있도록 설계하며 24시간 연속 작동을 위해 엄격한 내구성 테스트를 진행합니다. 제품에 사용된 플라스틱의 23% 이상이 재활용되어 탄소 발자국을 최소화합니다.
기술 사양
-
일반 사양
- 제품 유형
-
공기 청정기
- 테크놀로지
-
HEPA 나노프로텍트
- 색상
-
아틱 화이트
- 재질
-
플라스틱
- 부재질
-
재활용 플라스틱(> 23%)
- 인터넷 연결
-
예
- Wi-Fi 범위
-
2.4GHz
- 음성 컨트롤
-
예(Google, Alexa)
-
기술 사양
- 최대 출력
-
23W
- 공기 센서
-
PM2.5
- 최저 사운드 레벨
-
20.5dB(A)
- 최대 사운드 레벨
-
49.0dB(A)
-
성능
- CADR(청정 공기 공급률)(입자, GB/T)
-
250m³/h
- 필터레이어
-
HEPA
- 입자 여과
-
0.003 미크론에서 99.97%
- 최대 실내 면적
-
65㎡
-
사용편의성
- 코드 길이
-
1.5m
- 일정표
-
예(앱에서)
- 자동 모드
-
예
- 수면 모드
-
예
- 풍향 설정
-
예(취침
- 은은한 수면등
-
아니요
- 공기 질 피드백
-
색상
- 인터페이스
-
디지털(터치)
- 권장 필터 교환
-
1년
-
안전 기능
- 아동 보호용 잠금 장치
-
예
-
크기 및 무게
- 제품 높이
-
36.4cm
- 제품 중량
-
2.7kg
- 제품 넓이
-
24cm
- 제품 길이
-
23.8cm
- 포장 길이
-
28cm
- 포장 폭
-
28cm
- 포장 높이
-
40cm
- 포장 중량
-
3.8kg
-
뛰어난 에너지 효율
- 대기 시 전력 소비량
-
<2W
- 전압
-
100-240V
- 빈도
-
50/60Hz
-
유지관리
- 보증
-
2년
-
호환성
- 기본 제공 액세서리 1
-
3in1 HEPA 필터
- 관련 액세서리 1
-
FY0910
-
원산지
- 생산지
-
중국
- (1) CADR 및 기존 모델 필립스 AC0850 비교
- (2) CADR은 GB/T18801-2022에 따라 테스트되었습니다. NRCC-54013 표준에 따라 적합한 정화 면적이 계산되었습니다.
- (3) 계산된 수치: 48m3의 공간, 250m3/h의 CADR
- (4) 필터를 통과하는 공기에서 NaCl 에어로졸 0.003um, iUTA로 DIN71460에 따라 테스트
- (5) IEC 60704에 따라 1.5m에서 측정한 음압
- (6) 필터를 통과한 공기에서 오스트리아 OFI 기관의 SOP 350.003에 따라 집먼지 진드기, 자작나무 꽃가루, 고양이 알레르기 유발 물질로 테스트
- (7) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, J. Bousquet 및 50여 명의 KOL, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160
- (8) GMT 연구소의 미생물 감소율 테스트, 30m3 테스트 챔버에서 인플루엔자(H1N1)가 있는 상태에서 1시간 동안 터보 모드 사용
- (9) GB21551.3-2010에 따라 S. Albus, 30m3 챔버, 1시간, 터보 모드, 타사 실험실에서 테스트
- (10) 외부 실험실에서 미생물 감소율 테스트, HCOV-229E 바이러스 에어로졸이 있는 테스트 챔버에서 1시간 동안 기기를 터보 모드로 작동시켰습니다. HCOV-229E는 COVID-19와 관련성이 있으나 COVID-19를 유발하는 SARS-CoV-2가 아닙니다.
- (11) GB/T 18801-2022에 따라 TVOC, 톨루엔, NO2를 사용하여 진행한 외부 실험실 테스트: 30m3의 실내, 2시간 동안 터보 모드
- (12) 필터 수명은 공기 상태와 사용량에 따라 달라집니다.
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