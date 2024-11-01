공기질을 지능적으로 감지하고 필요에 맞게 조정

AeraSense 기술은 공기를 초당 1,000회 스캔하여 오염 물질과 가스를 감지합니다. 또한 제품 디스플레이 또는 앱에서 실시간으로 공기질을 보고하며, Auto 모드에서는 공기 청정기가 각 상황에 맞는 적절한 속도를 지능적으로 선택합니다.