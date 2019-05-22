미생물 증식 억제

곰팡이 포자와 박테리아와 같은 미생물은 공기 중에서 제거해야 할 가장 작고도 위험한 미립자입니다. 적절한 필터링을 거치지 않으면 이 미생물은 자동차 필터에 축적될 수 있습니다. AllergyFilter Plus에는 미생물과 기타 공기 중의 오염 물질의 증식을 억제하는 특수 항균층이 있습니다. 이 항균층은 미생물이 우리가 숨쉬는 공기 중에서 재순환되는 것을 방지하여 질병이나 알레르기 유발 물질의 확산 가능성을 낮춥니다.