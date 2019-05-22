알레르기 유발 물질 99.97% 제거
미생물 증식 방지
30% 빠른 공기 청소
인증된 "HealthFriendly Air"
프리미엄 HEPA 등급 필터는 99.97%의 알레르기 유발 물질을 포착하여 0.3미크론 크기로 줄입니다. 꽃가루, 곰팡이 포자, 먼지, 집먼지 진드기, 애완동물 비듬, 담배 연기, 일부 박테리아 및 바이러스와 같은 알레르기 유발 물질 및 오염 물질을 효과적으로 필터링하므로 온 가족이 더 깨끗한 공기로 숨쉴 수 있으며 천식이나 꽃가루 알레르기로부터 보호받을 수 있습니다.
곰팡이 포자와 박테리아와 같은 미생물은 공기 중에서 제거해야 할 가장 작고도 위험한 미립자입니다. 적절한 필터링을 거치지 않으면 이 미생물은 자동차 필터에 축적될 수 있습니다. AllergyFilter Plus에는 미생물과 기타 공기 중의 오염 물질의 증식을 억제하는 특수 항균층이 있습니다. 이 항균층은 미생물이 우리가 숨쉬는 공기 중에서 재순환되는 것을 방지하여 질병이나 알레르기 유발 물질의 확산 가능성을 낮춥니다.
이 프리미엄 HEPA 등급 필터의 고급 기술로 장치 안으로 공기가 보다 빠르게 흐릅니다. 표준 SelectFilter Plus를 새로운 AllergyFilter Plus로 교체하는 것만으로 GoPure가 공기를 30% 더 빠르게 청소합니다. 신속한 알레르기 유발 물질의 제거로 꽃가루 알레르기로 고통 받던 모두가 깨끗하고 건강한 공기로 마음껏 숨을 쉴 수 있게 됩니다.
수상 내용
리뷰