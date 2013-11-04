안드로이드용
필립스 무료 DockStudio 앱은 여러 가지 독특한 기능을 도킹 스피커에 더해드립니다. 전 세계의 수천 개 인터넷 라디오 방송을 들을 수 있으며 음악 컬렉션을 탐색하고 현재 듣고 있는 음악을 Facebook을 통해 친구들과 공유할 수 있습니다. 또는 Flickr를 통해 아티스트 사진을 공유할 수도 있습니다. 이 앱에는 Songbird 음악 기능이 포함되어 있으므로 모든 미디어를 검색하고 재생할 수 있으며 PC와 안드로이드 기반 장치 간에 원활하게 미디어를 동기화할 수 있습니다. 시계 모드에서는 다양한 맞춤형 음악 알람을 설정하고 최신 날씨 정보를 확인할 수 있습니다. 완전 무료인 이 앱은 Google play에서 다운로드할 수 있습니다.
2.0
5점 만점
1
리뷰
조아조아
04/11/2013
한국
업데이트등 사후관리 엉망임.
안드로아드용 도킹스피커를 찾다가 구입했는데 처음에는 디자인도 괜찮고 좋았는데 사용할수록 너무 불편함 앱 업데이트도 안되고 자꾸 블루투스도 꺼지고.. 암튼 추천안함
이 후기는 AS111 Bluetooth® 도킹 스피커에 대해 작성되었습니다.
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