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단종됨

Bluetooth® 도킹 스피커

AS111/98

2

| (1) 리뷰

안드로이드 휴대폰을 충전하는 동시에 자유롭게 음악 감상

멋진 음악을 들으며 이 도킹 스피커로 안드로이드 휴대폰을 재생하고 충전하며 시계를 장치와 자동 동기화할 수 있습니다. 내장된 Songbird로 휴대폰과 PC간에 음악을 동기화할 수 있으며 무료 앱으로 더 많은 기능을 사용할 수 있습니다.

모든 혜택 보기

사운드에 사로잡히다

안드로이드 휴대폰을 충전하는 동시에 자유롭게 음악 감상

  • 안드로이드용

어느 침실 테이블과도 잘 어울리는 세련되고 컴팩트한 디자인

휴대폰 간섭을 차단하는 차폐 기술

음악 검색, 공유 및 무료 DockStudio 앱을 통한 수많은 기능

음악 검색, 공유 및 무료 DockStudio 앱을 통한 수많은 기능

필립스 무료 DockStudio 앱은 여러 가지 독특한 기능을 도킹 스피커에 더해드립니다. 전 세계의 수천 개 인터넷 라디오 방송을 들을 수 있으며 음악 컬렉션을 탐색하고 현재 듣고 있는 음악을 Facebook을 통해 친구들과 공유할 수 있습니다. 또는 Flickr를 통해 아티스트 사진을 공유할 수도 있습니다. 이 앱에는 Songbird 음악 기능이 포함되어 있으므로 모든 미디어를 검색하고 재생할 수 있으며 PC와 안드로이드 기반 장치 간에 원활하게 미디어를 동기화할 수 있습니다. 시계 모드에서는 다양한 맞춤형 음악 알람을 설정하고 최신 날씨 정보를 확인할 수 있습니다. 완전 무료인 이 앱은 Google play에서 다운로드할 수 있습니다.

기술 사양

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리뷰

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2.0

5점 만점

1

리뷰

5
4
3
1

04/11/2013

한국

한국

업데이트등 사후관리 엉망임.

안드로아드용 도킹스피커를 찾다가 구입했는데 처음에는 디자인도 괜찮고 좋았는데 사용할수록 너무 불편함 앱 업데이트도 안되고 자꾸 블루투스도 꺼지고.. 암튼 추천안함

이 후기는 AS111 Bluetooth® 도킹 스피커에 대해 작성되었습니다.

이 후기는 AS111 Bluetooth® 도킹 스피커에 대해 작성되었습니다.

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