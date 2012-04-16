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안드로이드 휴대폰을 충전하는 동시에 자유롭게 음악 감상
이 도킹 스테이션으로 안드로이드 휴대폰을 재생하고 충전하며 휴대폰 또는 라디오의 음악을 들으며 기상할 수 있습니다. 무료 앱에 제공된 Songbird 음악 기능을 다운로드하면 간편한 음악 관리와 더 많은 특별한 기능을 즐기실 수 있습니다.
안드로이드용
멋진 사운드를 선사해 주는 스피커를 통해 좋아하는 음악을 들어 보세요. 이 필립스 도킹 스피커는 안드로이드 기반 장치에 저장된 음악을 Bluetooth를 통해 재생합니다. 무료로 다운 받은 필립스 DockStudio 앱 및 Bluetooth는 장치에 도킹되는 즉시 자동으로 켜져서 연결됩니다. 강력하고 뛰어난 사운드를 편리하게 즐길 수 있습니다.
취침 타이머를 사용하여 잠들기 전에 음악 또는 라디오 방송의 청취 시간을 정할 수 있습니다. 제한 시간(최대 2시간)을 설정하고 잠이 드는 동안 청취할 CD 또는 라디오 방송을 선택하십시오. 선택한 시간 동안 작동을 지속한 후에 자동으로 전원 절약 및 저소음 대기 모드로 스위치가 꺼집니다. 취침 타이머를 사용하여 잠을 못 이루거나 전력 낭비를 걱정할 필요 없이 좋아하는 CD 음악 혹은 라디오 방송을 들으며 잠이 들 수 있습니다.
필립스 오디오 시스템의 음악 컬렉션에 디지털 FM 라디오라는 추가 음악 옵션이 제공됩니다. 프리셋을 원하는 채널에 맞추고 프리셋 버튼을 누르고 기다리면 주파수가 기억됩니다. 프리셋 라디오 채널 저장을 이용하여 매번 주파수를 맞추는 번거로움 없이 좋아하는 라디오 채널에 빨리 접속할 수 있습니다.
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