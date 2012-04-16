좋아하는 음악을 들으며 편안히 잠들 수 있는 취침 타이머

취침 타이머를 사용하여 잠들기 전에 음악 또는 라디오 방송의 청취 시간을 정할 수 있습니다. 제한 시간(최대 2시간)을 설정하고 잠이 드는 동안 청취할 CD 또는 라디오 방송을 선택하십시오. 선택한 시간 동안 작동을 지속한 후에 자동으로 전원 절약 및 저소음 대기 모드로 스위치가 꺼집니다. 취침 타이머를 사용하여 잠을 못 이루거나 전력 낭비를 걱정할 필요 없이 좋아하는 CD 음악 혹은 라디오 방송을 들으며 잠이 들 수 있습니다.