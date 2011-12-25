Songbird를 이용해 PC와 안드로이드 간 음악 검색, 재생, 동기화

Songbird는 쉽고 간편한 PC 프로그램 및 안드로이드 앱입니다. 모든 미디어를 검색하고 재생할 수 있으며 PC와 원활하게 동기화할 수 있습니다. 간편하고 강력한 음악 관리 기능을 통해 음악 및 미디어 스토어, 서비스 혹은 웹 사이트에서 새로운 아티스트와 음악 스타일을 손쉽게 찾을 수 있습니다. 인터넷에서 나만의 라이브러리와 미디어를 재생하고 이 모든 것을 PC와 안드로이드 장치 간에 간편하게 동기화하세요.