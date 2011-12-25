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단종됨

Bluetooth® 도킹 스피커

AS351/98

안드로이드 휴대폰을 충전하는 동시에 자유롭게 음악 감상

세련된 디자인의 이 도킹 스피커는 최고의 음질을 선사합니다. 안드로이드 기반 휴대폰을 도킹하여 음악을 재생하거나 USB를 통해 다른 장치를 충전할 수 있습니다. 스피커에는 휴대폰과 PC간에 쉽게 음악을 동기화 할 수 있는 Songbird가 제공됩니다.

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사운드에 사로잡히다

안드로이드 휴대폰을 충전하는 동시에 자유롭게 음악 감상

  • 안드로이드용

모든 공간, 모든 라이프스타일에 적합한 컴팩트형 디자인

Songbird를 이용해 PC와 안드로이드 간 음악 검색, 재생, 동기화

Songbird를 이용해 PC와 안드로이드 간 음악 검색, 재생, 동기화

Songbird는 쉽고 간편한 PC 프로그램 및 안드로이드 앱입니다. 모든 미디어를 검색하고 재생할 수 있으며 PC와 원활하게 동기화할 수 있습니다. 간편하고 강력한 음악 관리 기능을 통해 음악 및 미디어 스토어, 서비스 혹은 웹 사이트에서 새로운 아티스트와 음악 스타일을 손쉽게 찾을 수 있습니다. 인터넷에서 나만의 라이브러리와 미디어를 재생하고 이 모든 것을 PC와 안드로이드 장치 간에 간편하게 동기화하세요.

안드로이드 기반 장치에서 Bluetooth 음악 스트리밍

안드로이드 기반 장치에서 Bluetooth 음악 스트리밍

멋진 사운드를 선사해 주는 스피커를 통해 좋아하는 음악을 들어 보세요. 이 필립스 도킹 스피커는 안드로이드 기반 장치에 저장된 음악을 Bluetooth를 통해 재생합니다. 무료로 다운 받은 필립스 DockStudio 앱 및 Bluetooth는 장치에 도킹되는 즉시 자동으로 켜져서 연결됩니다. 강력하고 뛰어난 사운드를 편리하게 즐길 수 있습니다.

기술 사양

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