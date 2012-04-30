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안드로이드 휴대폰을 충전하는 동시에 자유롭게 음악 감상
안드로이드 기반 휴대폰을 도킹하여 세련된 도킹 스피커로 환상적인 음질을 즐겨보세요. Songbird로 휴대폰과 PC간에 음악을 동기화하는 동안 디지털 사운드 프로세싱 기술은 소음 없는 Crystal Clear Sound를 선사합니다.
안드로이드용
커브백 커버의 깨끗한 윤곽과 세련미는 미학적으로 아름다울 뿐만 아니라 보다 효과적인 어쿠스틱 구조를 만들어 줍니다. 세심하게 설계된 이 곡선은 스피커 캐비닛의 견고성을 높여 주고 내부의 울림을 극적으로 낮춤으로써 보다 정교하고 자연스러운 사운드를 구현합니다. 이제 미학적인 아름다움과 더불어 감각적인 사운드를 모두 즐길 수 있습니다.
필립스 무료 DockStudio 앱은 여러 가지 독특한 기능을 도킹 스피커에 더해드립니다. 전 세계의 수천 개 인터넷 라디오 방송을 들을 수 있으며 음악 컬렉션을 탐색하고 현재 듣고 있는 음악을 Facebook을 통해 친구들과 공유할 수 있습니다. 또는 Flickr를 통해 아티스트 사진을 공유할 수도 있습니다. 이 앱에는 Songbird 음악 기능이 포함되어 있으므로 모든 미디어를 검색하고 재생할 수 있으며 PC와 안드로이드 기반 장치 간에 원활하게 미디어를 동기화할 수 있습니다. 시계 모드에서는 다양한 맞춤형 음악 알람을 설정하고 최신 날씨 정보를 확인할 수 있습니다. 완전 무료인 이 앱은 Google play에서 다운로드할 수 있습니다.
Songbird는 쉽고 간편한 PC 프로그램 및 안드로이드 앱입니다. 모든 미디어를 검색하고 재생할 수 있으며 PC와 원활하게 동기화할 수 있습니다. 간편하고 강력한 음악 관리 기능을 통해 음악 및 미디어 스토어, 서비스 혹은 웹 사이트에서 새로운 아티스트와 음악 스타일을 손쉽게 찾을 수 있습니다. 인터넷에서 나만의 라이브러리와 미디어를 재생하고 이 모든 것을 PC와 안드로이드 장치 간에 간편하게 동기화하세요.
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