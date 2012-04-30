음악 검색, 공유 및 무료 DockStudio 앱을 통한 수많은 기능

필립스 무료 DockStudio 앱은 여러 가지 독특한 기능을 도킹 스피커에 더해드립니다. 전 세계의 수천 개 인터넷 라디오 방송을 들을 수 있으며 음악 컬렉션을 탐색하고 현재 듣고 있는 음악을 Facebook을 통해 친구들과 공유할 수 있습니다. 또는 Flickr를 통해 아티스트 사진을 공유할 수도 있습니다. 이 앱에는 Songbird 음악 기능이 포함되어 있으므로 모든 미디어를 검색하고 재생할 수 있으며 PC와 안드로이드 기반 장치 간에 원활하게 미디어를 동기화할 수 있습니다. 시계 모드에서는 다양한 맞춤형 음악 알람을 설정하고 최신 날씨 정보를 확인할 수 있습니다. 완전 무료인 이 앱은 Google play에서 다운로드할 수 있습니다.