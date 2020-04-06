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CD 음향 기기

AZ100W/61

1

| (1) 리뷰

어디에서든 즐기는 음악

단순함과 편리함은 누구나 선호하는 조건입니다. 컴팩트하고 이동이 간편한 휴대용 필립스 CD 음향 기기의 편리한 기능을 통해 원하는 음악을 맘껏 즐기는 기쁨을 누려보세요.

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어디에서든 즐기는 음악

  • 화이트

휴대용 음악 재생을 위한 MP3 링크

휴대용 음악 재생을 위한 MP3 링크

MP3 링크 연결을 통해 휴대용 미디어 플레이어에서 MP3 콘텐츠를 바로 재생할 수 있습니다. 필립스 오디오 시스템이 제공하는 탁월한 음질로 원하는 음악을 마음껏 즐길 수 있을 뿐만 아니라, 편리한 MP3 링크 기능이 탑재되어 있어 사용자는 휴대용 MP3 플레이어를 오디오 시스템에 연결하기만 하면 됩니다.

라디오 청취의 즐거움을 선사하는 FM 튜너

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색다른 음악 감상의 즐거움을 선사하는 CD 무작위/반복 기능

색다른 음악 감상의 즐거움을 선사하는 CD 무작위/반복 기능

"무작위/반복" 기능을 사용하면 플레이어에서 언제나 같은 순서로만 반복되는 음악을 듣는 지루함에서 벗어날 수 있습니다. 좋아하는 음악을 플레이어에 로드한 후 "무작위", "반복" 중 하나를 선택하기만 하면 음악이 다양한 순서로 재생됩니다. 플레이어에 연결할 때마다 다양하고 독특한 음악 세계에 흠뻑 빠져 보십시오.

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1.0

5점 만점

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리뷰

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06/04/2020

한국

한국

확인 된 구매자

CD Reader기가 자주 고장나요

모양 심플하고 사이즈도 적당해서 이쁘고 쓸만한데 CD Reader기가 자주 고장나요. 충격이나 무리한 사용을 한적 없는데 한번 수리후에 또 고장이 나네요

이 후기는 AZ100W CD 음향 기기에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2019-03-06

이 후기는 AZ100W CD 음향 기기에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2019-03-06

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