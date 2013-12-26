단종됨
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어디에서든 즐기는 음악
단순함과 편리함은 누구나 선호하는 조건입니다. 컴팩트하고 이동이 간편한 휴대용 필립스 CD 음향 기기의 편리한 기능을 통해 원하는 음악을 맘껏 즐기는 기쁨을 누려보세요.
CD
테이프
"무작위/반복" 기능을 사용하면 플레이어에서 언제나 같은 순서로만 반복되는 음악을 듣는 지루함에서 벗어날 수 있습니다. 좋아하는 음악을 플레이어에 로드한 후 "무작위", "반복" 중 하나를 선택하기만 하면 음악이 다양한 순서로 재생됩니다. 플레이어에 연결할 때마다 다양하고 독특한 음악 세계에 흠뻑 빠져 보십시오.
필립스는 출시 중인 대다수의 디스크와 호환되는 제품을 생산하는 기업으로 잘 알려져 있습니다. 이 오디오 시스템은 CD, CD-R 및 CD-RW에 저장된 음악을 모두 재생해 줍니다. CD 한 장에는 최대 10시간 분량의 음악이 저장됩니다. CD-RW가 지원된다는 것은(CD-RW 호환성) 오디오 시스템을 이용해 CD-R과 CD-RW 디스크를 모두 재생할 수 있다는 뜻입니다. CD-R 디스크는 한번만 레코딩하여 모든 오디오 CD 플레이어에서 재생할 수 있지만, CD-RW 디스크는 여러 번 기록하고 다시 쓸 수 있으며 호환되는 오디오 CD 플레이어에서만 재생할 수 있습니다.
FM/MW(AM) 스테레오 튜너
4.0
5점 만점
1
리뷰
100%
의 추천 제품
놀이터486
26/12/2013
한국
카세트 씨디 라디오 가능함
카세트 테잎 넣을수 있는 제품을 고른거라 좋구요 다만 카세트 테잎이 자동으로 돌아가지 않는게 좀 아쉽네요 디자인도 만족합니다. ^^
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 AZ1027 CD 음향 기기에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 AZ1027 CD 음향 기기에 대해 작성되었습니다.