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CD 음향 기기

AZ1837/73

어디서든지 음악을 즐기십시오.

편리한 라이프스타일 디자인, USB 다이렉트, MP3-CD, 라디오 등 다양한 소스에서 즐기는 음악 감상

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어디서든지 음악을 즐기십시오.

  • 라이프스타일 디자인

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휴대용 음악 재생을 위한 MP3 링크

휴대용 음악 재생을 위한 MP3 링크

MP3 링크 연결을 통해 휴대용 미디어 플레이어에서 MP3 콘텐츠를 바로 재생할 수 있습니다. 필립스 오디오 시스템이 제공하는 탁월한 음질로 원하는 음악을 마음껏 즐길 수 있을 뿐만 아니라, 편리한 MP3 링크 기능이 탑재되어 있어 사용자는 휴대용 MP3 플레이어를 오디오 시스템에 연결하기만 하면 됩니다.

MP3/WMA-CD, CD 및 CD-RW 재생

MP3/WMA-CD, CD 및 CD-RW 재생

오디오 압축 기술을 사용하면 대용량 디지털 음악 파일의 음질을 크게 떨어뜨리지 않고도 크기를 10배 줄일 수 있습니다. MP3 또는 WMA는 필립스 플레이어에서 디지털 음악 세계를 즐기기 위한 압축 형식입니다. 인터넷 음악 사이트에서 MP3 또는 WMA 노래를 다운로드하거나 오디오 CD를 전환하고 플레이어로 옮겨 MP3 또는 WMA 음악 파일을 만듭니다.

20개 트랙 CD 프로그래밍 가능

CD 프로그래밍 재생 기능으로 좋아하는 음악을 원하는 순서대로 즐길 수 있습니다.

기술 사양

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