MP3/WMA-CD, CD 및 CD-RW 재생

오디오 압축 기술을 사용하면 대용량 디지털 음악 파일의 음질을 크게 떨어뜨리지 않고도 크기를 10배 줄일 수 있습니다. MP3 또는 WMA는 필립스 플레이어에서 디지털 음악 세계를 즐기기 위한 압축 형식입니다. 인터넷 음악 사이트에서 MP3 또는 WMA 노래를 다운로드하거나 오디오 CD를 전환하고 플레이어로 옮겨 MP3 또는 WMA 음악 파일을 만듭니다.