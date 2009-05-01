단종됨
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뛰어난 음질과 휴대성
헤드폰을 사용하지 않고 휴대용 음악 플레이어에 있는 음악을 듣고 싶으세요? USB 다이렉트 소켓을 필립스 CD 음향 기기에 꽂기만 하면 언제 어디서든 원하는 디지털 음악을 강력한 스피커로 즐길 수 있습니다.
파워풀한 디자인
USB
USB Direct 모드에서는 필립스 장치의 USB 포트에 USB 장치를 연결하기만 하면, 디지털 음악이 필립스 장치에서 바로 재생됩니다.
오디오 압축 기술을 사용하면 대용량 디지털 음악 파일의 음질을 크게 떨어뜨리지 않고도 크기를 10배 줄일 수 있습니다. MP3 또는 WMA는 필립스 플레이어에서 디지털 음악 세계를 즐기기 위한 압축 형식입니다. 인터넷 음악 사이트에서 MP3 또는 WMA 노래를 다운로드하거나 오디오 CD를 전환하고 플레이어로 옮겨 MP3 또는 WMA 음악 파일을 만듭니다.
FM/MW(AM) 스테레오 튜너
리뷰
청각이 손상될 수 있으므로 볼륨을 85데시벨 이상으로 과도하게 설정하여 사용하지 마십시오.