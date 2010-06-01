단종됨
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뛰어난 음질과 휴대성
필립스 CD 음향 기기로 음악을 통한 즐거움이 손 안에서 끝없이 펼쳐집니다. CD를 리핑하고 좋아하는 라디오 프로그램 및 테입을 컴퓨터 없이도 MP3 형식으로 변환할 수 있습니다. USB 다이렉트 기능을 통해 음악을 휴대하는 편리함을 더합니다.
다양한 음원의 리핑
USB
테이프
이 스마트 기능으로 CD, 카세트 테이프(해당하는 경우), 라디오 프로그램 또는 라인 인으로 Hi-Fi 시스템에 연결된 모든 장치에서 원하는 음악 컨텐츠를 간편하게 리핑합니다. 이 때 PC를 사용할 필요 없이 MP3 포맷으로 변환하여 USB 장치와 SD 카드(해당하는 경우)로 보낼 수 있습니다.
MP3 링크 연결을 통해 휴대용 미디어 플레이어에서 MP3 콘텐츠를 바로 재생할 수 있습니다. 필립스 오디오 시스템이 제공하는 탁월한 음질로 원하는 음악을 마음껏 즐길 수 있을 뿐만 아니라, 편리한 MP3 링크 기능이 탑재되어 있어 사용자는 휴대용 MP3 플레이어를 오디오 시스템에 연결하기만 하면 됩니다.
USB Direct 모드에서는 필립스 장치의 USB 포트에 USB 장치를 연결하기만 하면, 디지털 음악이 필립스 장치에서 바로 재생됩니다.
리뷰