여러 소스에서 원터치로 MP3 리핑 가능

이 스마트 기능으로 CD, 카세트 테이프(해당하는 경우), 라디오 프로그램 또는 라인 인으로 Hi-Fi 시스템에 연결된 모든 장치에서 원하는 음악 컨텐츠를 간편하게 리핑합니다. 이 때 PC를 사용할 필요 없이 MP3 포맷으로 변환하여 USB 장치와 SD 카드(해당하는 경우)로 보낼 수 있습니다.