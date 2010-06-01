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CD 음향 기기

AZ1852/61

뛰어난 음질과 휴대성

필립스 CD 음향 기기로 음악을 통한 즐거움이 손 안에서 끝없이 펼쳐집니다. CD를 리핑하고 좋아하는 라디오 프로그램 및 테입을 컴퓨터 없이도 MP3 형식으로 변환할 수 있습니다. USB 다이렉트 기능을 통해 음악을 휴대하는 편리함을 더합니다.

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뛰어난 음질과 휴대성

  • 다양한 음원의 리핑

  • USB

  • 테이프

여러 소스에서 원터치로 MP3 리핑 가능

이 스마트 기능으로 CD, 카세트 테이프(해당하는 경우), 라디오 프로그램 또는 라인 인으로 Hi-Fi 시스템에 연결된 모든 장치에서 원하는 음악 컨텐츠를 간편하게 리핑합니다. 이 때 PC를 사용할 필요 없이 MP3 포맷으로 변환하여 USB 장치와 SD 카드(해당하는 경우)로 보낼 수 있습니다.

휴대용 음악 재생을 위한 MP3 링크

휴대용 음악 재생을 위한 MP3 링크

MP3 링크 연결을 통해 휴대용 미디어 플레이어에서 MP3 콘텐츠를 바로 재생할 수 있습니다. 필립스 오디오 시스템이 제공하는 탁월한 음질로 원하는 음악을 마음껏 즐길 수 있을 뿐만 아니라, 편리한 MP3 링크 기능이 탑재되어 있어 사용자는 휴대용 MP3 플레이어를 오디오 시스템에 연결하기만 하면 됩니다.

MP3/WMA 음악 재생용 USB 다이렉트

MP3/WMA 음악 재생용 USB 다이렉트

USB Direct 모드에서는 필립스 장치의 USB 포트에 USB 장치를 연결하기만 하면, 디지털 음악이 필립스 장치에서 바로 재생됩니다.

기술 사양

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