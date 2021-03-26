단종됨
AZ215S/61
어디서든지 음악을 즐기십시오.
누구나 단순하고 편리한 것을 좋아합니다. 컴팩트하고 이동이 간편한 휴대용 필립스 CD 음향 기기의 편리한 기능으로 원하는 음악을 맘껏 즐기는 기쁨을 누려보세요.
실버
3W
디지털 튜닝
필립스는 출시 중인 대다수의 디스크와 호환되는 제품을 생산하는 기업으로 잘 알려져 있습니다. 이 오디오 시스템은 CD, CD-R 및 CD-RW에 저장된 음악을 모두 재생해 줍니다. CD-RW가 지원된다는 것은(CD-RW 호환성) 오디오 시스템을 이용해 CD-R과 CD-RW 디스크를 모두 재생할 수 있다는 뜻입니다. CD-R 디스크는 한번 레코딩하면 모든 오디오 CD 플레이어에서 재생할 수 있는 한편, CD-RW 디스크는 여러 번 기록하고 다시 쓸 수 있으며 호환되는 오디오 CD 플레이어에서만 재생할 수 있습니다.
"무작위/반복" 기능을 사용하면 플레이어에서 언제나 같은 순서로만 반복되는 음악을 듣는 지루함에서 벗어날 수 있습니다. 좋아하는 음악을 플레이어에 로드한 후 "무작위", "반복" 중 하나를 선택하기만 하면 음악이 다양한 순서로 재생됩니다. 플레이어에 연결할 때마다 다양하고 독특한 음악 세계에 흠뻑 빠져 보십시오.
CD 프로그래밍 재생 기능으로 좋아하는 음악을 원하는 순서대로 즐길 수 있습니다.
리뷰