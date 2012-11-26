단종됨
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뛰어난 음질과 휴대성
헤드폰을 사용하지 않고 휴대용 음악 플레이어에 있는 음악을 듣고 싶으세요? USB 다이렉트 소켓을 필립스 CD 음향 기기에 꽂기만 하면 언제 어디서든 원하는 디지털 음악을 강력한 스피커로 즐길 수 있습니다.
MP3/WMA-CD
5W
오디오 압축 기술을 사용하면 대용량 디지털 음악 파일의 음질을 크게 떨어뜨리지 않고도 크기를 10배 줄일 수 있습니다. MP3 또는 WMA는 필립스 플레이어에서 디지털 음악 세계를 즐기기 위한 압축 형식입니다. 인터넷 음악 사이트에서 MP3 또는 WMA 노래를 다운로드하거나 오디오 CD를 전환하고 플레이어로 옮겨 MP3 또는 WMA 음악 파일을 만듭니다.
이 시스템의 총 출력 파워는 5W RMS입니다. RMS는 제곱 평균(Root Mean Square), 즉 전형적인 오디오 측정, 더 정확히는 오디오 앰프에서 확성기로 전송되는 전력을 의미하며 와트로 측정됩니다. 발생하는 음향은 확성기로 전송되는 전력량과 그 감도에 따라 결정됩니다. 전력이 높을수록 스피커에서 방출되는 음향 파워가 훌륭해지는 것입니다.
원할 때 언제든 마음껏 청취할 수 있는 나만의 헤드폰을 연결하여 사용하세요. 헤드폰을 플레이어에 연결하여 다른 사람들을 방해하지 않고도 탁월한 사운드로 좋아하는 음악을 즐길 수 있습니다.
리뷰
청각이 손상될 수 있으므로 볼륨을 85데시벨 이상으로 과도하게 설정하여 사용하지 마십시오.