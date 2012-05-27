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어디에서든 자유롭게 iPod/iPhone 음악 감상
iPod/iPhone을 통해 웅장한 사운드를 감상하세요. 이 멋진 필립스 CD 음향기기는 어디에서든 최고의 사운드를 지원하는 강력한 Dynamic Bass Boost 기능으로 향상된 전역 스피커를 자랑합니다.
iPod/iPhone용 도킹
필립스는 출시 중인 대다수의 디스크와 호환되는 제품을 생산하는 기업으로 잘 알려져 있습니다. 이 오디오 시스템은 CD, CD-R 및 CD-RW에 저장된 음악을 모두 재생해 줍니다. CD-RW가 지원된다는 것은(CD-RW 호환성) 오디오 시스템을 이용해 CD-R과 CD-RW 디스크를 모두 재생할 수 있다는 뜻입니다. CD-R 디스크는 한번만 레코딩하여 모든 오디오 CD 플레이어에서 재생할 수 있지만, CD-RW 디스크는 여러 번 기록하고 다시 쓸 수 있으며 호환되는 오디오 CD 플레이어에서만 재생할 수 있습니다.
스마트한 디자인의 스프링식 도킹 포트를 통해 iPod 또는 iPhone을 특수 어댑터 없이도 쉽게 연결할 수 있습니다. 뿐만 아니라 보호 기능이 탁월한 케이스를 씌운 채로 iPod 또는 iPhone을 그대로 도킹하기만 하면 완벽한 음악을 즐길 수 있습니다.
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