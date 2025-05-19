진정한 에스프레소를 찾고 있지만, 번거로운 과정은 싫으신가요?

좋아하는 원두를 넣고, 핸들을 돌리면 놀라운 에스프레소를 즐길 수 있습니다. 바리스티나는 자동으로 원두를 갈아 신선한 향을 선사합니다. 포터필터에 완벽하게 탬핑하고 전문가급 압력으로 추출합니다. 정말 간단합니다