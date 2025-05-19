BAR300/00
진정한 에스프레소를 찾고 있지만, 번거로운 과정은 싫으신가요?
좋아하는 원두를 넣고, 핸들을 돌리면 놀라운 에스프레소를 즐길 수 있습니다. 바리스티나는 자동으로 원두를 갈아 신선한 향을 선사합니다. 포터필터에 완벽하게 탬핑하고 전문가급 압력으로 추출합니다. 정말 간단합니다모든 혜택 보기
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
신선하게 갈린 원두는 최고의 커피 향과 맛을 선사합니다. 추출 직전에 원두를 갈면 일상적인 한 잔이 특별해집니다. 그저 커피와 정말 좋은 커피의 차이는 바로 여기에 있습니다.
핸들만 돌리면 됩니다. 바리스티나가 자동으로 원두를 갈고, 탬핑하고, 커피를 추출합니다. 바리스타 기술이 필요 없습니다. 모든 것이 자동으로 처리되어 편안하게 에스프레소나 룽고를 즐길 수 있습니다.
포터필터를 분리하고 헹구기만 하면 됩니다. 바리스티나는 청소가 빠르고 직관적입니다. 복잡한 단계 없이 간편함과 편리함을 위해 설계되었습니다.
추측도, 조정도, 커피 낭비도 없습니다. Baristina는 이상적인 크기로 분쇄하고, 정확한 압력과 정밀한 용량으로 추출합니다 – 진정한 에스프레소의 맛을 내는 모든 요소를 갖추었습니다. 집에서 만나는 작은 바리스타입니다.
16바 압력 펌프는 원두에서 풍부한 맛을 끌어내어 에스프레소를 위한 풍부하고 크리미한 크레마와 우리 모두가 사랑하는 균형 잡힌 풍미를 만들어냅니다.
진한 에스프레소나 부드러운 룽고 중 어떤 것을 원하든, 선택하고 원하시면 더 진하게 만들어 취향에 맞는 맛있는 커피를 즐겨보세요. 선택은 언제나 여러분의 몫입니다!
바리스티나는 성능을 희생하지 않으면서도 어떤 주방 조리대에도 완벽하게 어울립니다. 크기에 속지 마세요. 컴팩트하지만 집에서 풍부한 바리스타 스타일의 커피를 만들기에 충분한 성능을 갖추고 있습니다. 더 이상 주방 공간이 문제가 되지 않습니다!
신선한 원두는 더 풍부한 맛을 의미합니다. 또한 플라스틱이나 알루미늄 폐기물도 줄여줍니다. 포터필터에서 커피 퍽을 간단히 배출하기만 하면 됩니다. 원두가 바로 분쇄되어 퇴비로 사용하기에 완벽합니다.
바리스티나는 지속 가능성을 염두에 두고 설계되었습니다. 에너지 효율적이며*, 50% 재활용 플라스틱**으로 만들어졌고 100% 플라스틱 프리 박스에 담겨 제공됩니다.
간단하고 조용하게 만든 진정한 에스프레소를 즐길 수 있습니다.
좋아하는 원두를 선택할 수 있습니다. 바리스티나는 다양한 원두 유형을 인식하고 항상 맛있는 커피를 만들어냅니다. 항상 원두에서 최상의 맛을 추출합니다. 선택은 언제나 여러분의 몫입니다.
원산지
뛰어난 에너지 효율
기술 사양
커피 설정
일반 사양
서비스
지속 가능성
당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.