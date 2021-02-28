단종됨
BHD026/09
빠른 드라이, 적은 에너지 소비량
필립스 DryCare 에센셜의 혁신적인 팬 디자인 덕분에 에너지를 1600W만 사용*하고도 2100W 드라이어에 상응하는 드라이 성능이 발휘됩니다.
DryCare 에센셜
이온
새로운 팬 디자인 덕분에 에너지를 1600W만 사용하고도 2100W 드라이어에 상응하는(분당 약 5g의 드라이 속도) 드라이 성능을 발휘합니다. 이로써 에너지가 23% 절약되는 효과가 나타납니다.*
이온 컨디셔닝으로 즉각적인 모발 관리 효과를 누리세요. 충전된 음이온으로 정전기가 제거되고 모발이 보호되며 큐티클 또한 부드럽게 정리되어 모발의 윤기가 강화됩니다. 이온 컨디셔닝으로 곱슬거림 없이 아름답게 빛나는 부드러운 머릿결이 만들어집니다.
균일 온도 배분 기능이 있다는 것은 드라이어에 독특한 설계의 공기 배출구가 있어, 고온으로 드라이를 하는 중에도 열이 언제나 모발에 고르게 분산되고 과열되는 부분이 형성되지 않는다는 것을 의미합니다. 덕분에 과열로부터 모발을 보호하고 동시에 건강하게 윤기 있는 머릿결을 유지할 수 있습니다.
5.0
5점 만점
2
리뷰
100%
의 추천 제품
god_ggyu
28/02/2021
한국
가격 대비 효율이 매우 뛰어납니다.
급하게 구매하게 됐는데 저렴한 가격에 믿고 사용하는 필립스의 제품인 것 같습니다. 손잡이 부분이 접히지 않느 ㄴ것이 조금 아쉽습니다.
찬성
가격이 저렴하고 성능이 우수합니다.
반대
손잡이 부분이 접히지 않는 것이 아쉽습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 DryCare Essential BHD027/09 에너지 효율적인 헤어 드라이어에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2021-01-28
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 DryCare Essential BHD027/09 에너지 효율적인 헤어 드라이어에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2021-01-28
wlstjd4857
02/03/2020
한국
가볍고 바람세기가 아주 좋습니다
가성비 갑이고 흔히 홈플러스 같은 곳에서 구매가 가능합니다. 바람세기도 세구요. 추천합니다.
찬성
가볍다.냉풍 온풍 세기 조절이 가능하다. 색상이 무난하다.
반대
줄이 좀 길다. 1.8M
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 DryCare Essential BHD026/09 에너지 효율적인 헤어 드라이어에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2020-02-02
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 DryCare Essential BHD026/09 에너지 효율적인 헤어 드라이어에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2020-02-02
2100W 필립스 드라이어(HP8230, IEC61855)와 비교 시