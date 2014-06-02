단종됨
BT2110/10
당신의 집에 어울리는 사운드
디지털 FM 튜너, USB Direct 및 오디오 입력뿐만 아니라 손쉬운 원터치 NFC 페어링까지 갖춘 필립스 사운드 타워의 aptX 적용 Bluetooth®로 고품질 음악을 스트리밍해 보세요. 서브우퍼가 내장되어 있어 더욱 강조된 중저음을 즐기실 수 있습니다.
80W
Bluetooth® aptX
NFC
디지털 사운드 컨트롤(DSC)은 사전 설정된 밸런스, 선명함, 강력함, 부드러움, 밝음 컨트롤 기능을 제공하므로 다양한 음악 스타일의 주파수 범위를 최적화할 수 있습니다. 각 모드는 그래픽 이퀄라이징 기술을 사용해 음향을 자동으로 조절하고 선택한 음악 스타일에서 가장 중요한 음향 주파수를 강화합니다. 따라서 디지털 음향 조절 기능은 재생 중인 음악의 종류에 따라 음향의 균형을 정확하게 조절함으로써 음악 감상의 즐거움을 극대화합니다.
완벽한 파일 전송 기능으로, 내장 USB 다이렉트를 통해 더 많은 디지털 음악을 만나는 편리함과 즐거움을 간편하게 누릴 수 있습니다.
오디오 입력 연결을 통해 휴대용 미디어 플레이어에서 콘텐츠를 바로 재생할 수 있습니다. 필립스 오디오 시스템이 제공하는 탁월한 음질로 원하는 음악을 마음껏 즐길 수 있을 뿐만 아니라, 편리한 오디오 입력 기능이 탑재되어 있어 사용자는 휴대용 MP3 플레이어를 오디오 시스템에 연결하기만 하면 됩니다.
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