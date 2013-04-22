단종됨
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당신의 집에 어울리는 사운드
Bluetooth®을 통해 스마트폰에 있는 모든 디지털 음악을 감상하세요. 필립스 사운드 시스템은 DVD, DivX 타이틀, CD 및 MP3-CD 재생도 지원합니다. 음악 본연의 진정한 사운드를 느껴보세요.
Bluetooth®
DVD, DivX
CD, USB, FM
최대 20W
Bluetooth는 안전하고 에너지 효율적인 근거리 무선 통신 기술입니다. 이는 iPod/iPhone/iPad 또는 스마트폰, 태블릿, 랩탑과 같은 기타 Bluetooth 장치에 간편한 무선 연결을 가능하게 하므로 스피커를 통해 좋아하는 음악, 비디오 또는 게임 음향을 간편하게 들을 수 있습니다.
Bass Reflex 스피커 시스템은 컴팩트형 확성기 박스 시스템을 통해 깊은 중저음을 느끼게 해줍니다. 또한 기존의 확성기 박스 시스템과는 다르며 우퍼와 음향 효과를 고려해 정렬하는 중저음 파이프가 추가되어 시스템의 저주파 롤오프(roll-off)를 최적화합니다. 따라서 보다 풍부한 중저음을 내고 왜곡도 줄어들게 됩니다. 시스템은 중저음 파이프의 공기를 울려 퍼지게 하여 기존의 우퍼처럼 진동하는 방식으로 작동합니다. 또한 우퍼의 반응이 결합된 시스템은 전체적인 저주파 음향을 확장하여 완전히 새로운 차원의 깊이 있는 중저음을 만들어 냅니다.
디지털 사운드 컨트롤(DSC)은 사전 설정된 밸런스, 선명함, 강력함, 부드러움, 밝음 컨트롤 기능을 제공하므로 다양한 음악 스타일의 주파수 범위를 최적화할 수 있습니다. 각 모드는 그래픽 이퀄라이징 기술을 사용해 음향을 자동으로 조절하고 선택한 음악 스타일에서 가장 중요한 음향 주파수를 강화합니다. 따라서 디지털 음향 조절 기능은 재생 중인 음악의 종류에 따라 음향의 균형을 정확하게 조절함으로써 음악 감상의 즐거움을 극대화합니다.
리뷰