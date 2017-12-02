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마이크로 뮤직 시스템

BTM2360/61

4

| (2) 리뷰 | 100%의 추천 제품

소리에 힘을 더하다

Bluetooth를 통해 스마트폰에 있는 모든 디지털 음악을 감상하거나 필립스 마이크로 시스템으로 MP3-CD 및 CD-R/W를 이용해 보세요. Bass Reflex 스피커는 풍부한 중저음을 선사하며 70W의 최대 출력으로 강력한 사운드를 즐기실 수 있습니다.

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소리에 힘을 더하다

  • Bluetooth®

  • 충전용 USB 포트

Bluetooth™를 통해 무선으로 스마트폰의 음악을 스트리밍

Bluetooth™를 통해 무선으로 스마트폰의 음악을 스트리밍

Bluetooth는 안전하고 에너지 효율적인 근거리 무선 통신 기술입니다. 이는 iPod/iPhone/iPad 또는 스마트폰, 태블릿, 랩탑과 같은 기타 Bluetooth 장치에 간편한 무선 연결을 가능하게 하므로 스피커를 통해 좋아하는 음악, 비디오 또는 게임 음향을 간편하게 들을 수 있습니다.

간편한 MP3 음악 재생용 USB 다이렉트

간편한 MP3 음악 재생용 USB 다이렉트

완벽한 파일 전송 기능으로, 내장 USB 다이렉트를 통해 더 많은 디지털 음악을 만나는 편리함과 즐거움을 간편하게 누릴 수 있습니다.

70W RMS 최대 출력 파워

기술 사양

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4.0

5점 만점

2

리뷰

100%

의 추천 제품

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3
2
1

02/12/2017

한국

한국

깔끔한디자인

항상 필립스제품을 많이사용하고있습니다. 얼마전까지 오래된 컴프넌트와 스피커등을갖추어서 사용하다가 장소가협소하여처분하고있던중 이제품을 보게되었어요 디자인도 무난하고 가격도 저에게 적당헤보였어요 중저음이무척 마음에들었든것같아요 앞으로도필립스제품을많이 이용할겁니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 BTM2360 마이크로 뮤직 시스템에 대해 작성되었습니다.

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이 후기는 BTM2360 마이크로 뮤직 시스템에 대해 작성되었습니다.

08/04/2017

한국

한국

확인 된 구매자

한달 사용후기

USB 플레이어로 사용중인데, 곡이동, 폴더간 이동, 빨리 감기 등이 느려서 사용을 안하게 됨. 그리고 리모콘이 한번씩 말썽을 부려서 볼륨키를 한번만 눌렀음에도 5~10씩 커져 버리거나 아애 안먹히는 경우가 한번씩 있어서 껏다 키는 경우가 잦은편인데 이게 매번 그런것이 아니기 때문에 A/S 받기도 애매하여 그냥 사용중. 그외 음질은 만족 계속 틀어놓으면 문제없기 때문에 계속 사용중입니다~

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 BTM2360 마이크로 뮤직 시스템에 대해 작성되었습니다.

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