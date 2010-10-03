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CAM100PK/00
HD로 즐거운 순간을 즉시 손쉽게
주머니에 쏙 들어가는 크기의 필립스 캠코더는 원터치로 비디오를 촬영합니다! TV나 온라인으로 공유하여 놀라운 순간을 HD로 재생해 보세요. 내장 USB 커넥터로 캠코더를 PC 및 Mac 컴퓨터에 간편하게 연결할 수 있습니다.
HD(720p)로 비디오를 촬영해 HD TV 방송과 똑같은 품질로 감상할 수 있습니다. “720”은 디스플레이 해상도로서 화면의 수평선 수를 나타냅니다. “p”는 프로그레시브 스캔 또는 각 프레임에 나타나는 선의 배열을 의미합니다. 720p는 일반적인 휴대폰과 디지털 카메라보다 뛰어난 비디오 품질을 제공합니다. 또한 필립스 캠코더는 블루레이 디스크 플레이어 및 디스크와 동일한 비디오 형식인 H.264를 사용합니다. 이러한 정교한 형식을 사용해 최고의 HD 화질을 제공하므로 즐거운 추억을 생생한 비디오로 간직할 수 있습니다.
환상적인 순간을 더 이상 놓치지 마세요. 필립스 캠코더의 고속 시동 기능을 통해 즉시 촬영을 시작할 수 있습니다. 고속 프로세서 속도, 전용 신호 처리 기술 등의 다양한 고급 기능으로 필립스 캠코더를 시동하는데 단 2초밖에 걸리지 않습니다. 버튼이 간결성을 고려하여 설계되어, 원터치로 고해상도 동영상 촬영을 시작할 수 있습니다. 필립스 캠코더는 깜짝 이벤트를 한 순간도 놓치지 않고 언제든지 촬영할 수 있습니다.
내장 Windows 소프트웨어를 사용하면, 촬영한 동영상을 YouTube, Facebook, Twitter, Vimeo 등의 웹사이트에 간편하게 게시할 수 있습니다. Mac 사용자인 경우 iLife에서 iMovie로 손쉽게 동영상을 구성하고, 편집하고, 공유할 수 있습니다. 고급 압축 기술을 사용하면, 필립스 캠코더에서 사용되는 HD 비디오 형식(H.264)을 몇 개의 작은 파일로 압축할 수 있으며, 일반 캠코더, 디지털 카메라 및 휴대폰의 파일도 비디오 화질의 저하 없이 압축할 수 있습니다. 따라서 더욱 빠르게 공유할 수 있습니다! 또한 이러한 파일을 iPhoto 및 Windows Movie Maker와 같은 다른 프로그램에서도 사용할 수 있습니다.
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