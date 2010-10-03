고선명 HD(720p)로 비디오 촬영

HD(720p)로 비디오를 촬영해 HD TV 방송과 똑같은 품질로 감상할 수 있습니다. “720”은 디스플레이 해상도로서 화면의 수평선 수를 나타냅니다. “p”는 프로그레시브 스캔 또는 각 프레임에 나타나는 선의 배열을 의미합니다. 720p는 일반적인 휴대폰과 디지털 카메라보다 뛰어난 비디오 품질을 제공합니다. 또한 필립스 캠코더는 블루레이 디스크 플레이어 및 디스크와 동일한 비디오 형식인 H.264를 사용합니다. 이러한 정교한 형식을 사용해 최고의 HD 화질을 제공하므로 즐거운 추억을 생생한 비디오로 간직할 수 있습니다.