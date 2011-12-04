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HD 캠코더

CAM102SB/00

멋진 순간을 더욱 쉽게 촬영 및 공유

ESee 캠코더 CAM102는 Full HD 촬영 기능으로 추억을 선명하게 담을 수 있습니다. 버튼 하나만 누르면 비디오 촬영이 가능하며 내장 USB 플러그로 간편하게 장치에 연결하여 TV나 온라인으로 즉시 공유할 수 있습니다.

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HD로 추억을 생생하게 재현

멋진 순간을 더욱 쉽게 촬영 및 공유

최대 32GB의 16시간 길이의 HD 비디오를 저장하는 Micro SD 카드 슬롯

최대 32GB의 16시간 길이의 HD 비디오를 저장하는 Micro SD 카드 슬롯

이제 필립스 캠코더의 Micro SD 카드 슬롯을 사용하여 사진을 원하는 수만큼 촬영할 수 있습니다. 소형이지만 대용량 저장 공간 용량을 자랑하는 Micro SD 카드로 모든 비디오와 사진을 안전하게 보관할 수 있습니다. 작은 크기 덕분에 여행 시 더 많은 품목을 무리 없이 휴대할 수 있습니다. 캠코더의 카드 슬롯은 모든 범용 Micro SD 카드와 간편하게 호환되고, 최대 32GB까지 메모리를 확장할 수 있어서 16시간 길이의 HD 비디오를 저장할 수 있습니다. 클릭하여 촬영을 계속하세요.

사용자 맞춤 비디오 제작을 위한 동영상 편집 소프트웨어

Full HD 비디오로 추억을 매우 생생하게 재현

Full HD 비디오로 추억을 매우 생생하게 재현

Full HD(1080p) 비디오를 직접 경험해 보세요. "1080"은 화면에서 수평선의 수에 따른 디스플레이 해상도를 말합니다. "p"는 프로그레시브 스캔 또는 각 프레임에 나타나는 선의 배열을 의미합니다. 1080p는 일반적인 휴대폰과 디지털 카메라보다 뛰어난 비디오 품질을 제공합니다. 또한 캠코더는 블루레이 플레이어 및 디스크와 동일한 비디오 형식인 H.264를 사용합니다. 이렇게 정교한 형식은 최고의 HD 화질을 제공하며, 즐거운 추억을 생생한 비디오로 간직할 수 있습니다.

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