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CAM102SB/00
멋진 순간을 더욱 쉽게 촬영 및 공유
ESee 캠코더 CAM102는 Full HD 촬영 기능으로 추억을 선명하게 담을 수 있습니다. 버튼 하나만 누르면 비디오 촬영이 가능하며 내장 USB 플러그로 간편하게 장치에 연결하여 TV나 온라인으로 즉시 공유할 수 있습니다.
이제 필립스 캠코더의 Micro SD 카드 슬롯을 사용하여 사진을 원하는 수만큼 촬영할 수 있습니다. 소형이지만 대용량 저장 공간 용량을 자랑하는 Micro SD 카드로 모든 비디오와 사진을 안전하게 보관할 수 있습니다. 작은 크기 덕분에 여행 시 더 많은 품목을 무리 없이 휴대할 수 있습니다. 캠코더의 카드 슬롯은 모든 범용 Micro SD 카드와 간편하게 호환되고, 최대 32GB까지 메모리를 확장할 수 있어서 16시간 길이의 HD 비디오를 저장할 수 있습니다. 클릭하여 촬영을 계속하세요.
Full HD(1080p) 비디오를 직접 경험해 보세요. "1080"은 화면에서 수평선의 수에 따른 디스플레이 해상도를 말합니다. "p"는 프로그레시브 스캔 또는 각 프레임에 나타나는 선의 배열을 의미합니다. 1080p는 일반적인 휴대폰과 디지털 카메라보다 뛰어난 비디오 품질을 제공합니다. 또한 캠코더는 블루레이 플레이어 및 디스크와 동일한 비디오 형식인 H.264를 사용합니다. 이렇게 정교한 형식은 최고의 HD 화질을 제공하며, 즐거운 추억을 생생한 비디오로 간직할 수 있습니다.
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