Full HD 비디오로 추억을 매우 생생하게 재현

Full HD(1080p) 비디오를 직접 경험해 보세요. "1080"은 화면에서 수평선의 수에 따른 디스플레이 해상도를 말합니다. "p"는 프로그레시브 스캔 또는 각 프레임에 나타나는 선의 배열을 의미합니다. 1080p는 일반적인 휴대폰과 디지털 카메라보다 뛰어난 비디오 품질을 제공합니다. 또한 캠코더는 블루레이 플레이어 및 디스크와 동일한 비디오 형식인 H.264를 사용합니다. 이렇게 정교한 형식은 최고의 HD 화질을 제공하며, 즐거운 추억을 생생한 비디오로 간직할 수 있습니다.