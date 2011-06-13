단종됨
CAM102SL/00
멋진 순간을 더욱 쉽게 촬영 및 공유
ESee 캠코더 CAM102는 Full HD 촬영 기능으로 추억을 선명하게 담을 수 있습니다. 버튼 하나만 누르면 비디오 촬영이 가능하며 내장 USB 플러그로 간편하게 장치에 연결하여 TV나 온라인으로 즉시 공유할 수 있습니다.
환상적인 순간을 더 이상 놓치지 마세요. 필립스 캠코더의 고속 시동 기능을 통해 즉시 촬영을 시작할 수 있습니다. 고속 프로세서 속도, 전용 신호 처리 기술 등의 다양한 고급 기능으로 필립스 캠코더를 시동하는데 단 2초밖에 걸리지 않습니다. 버튼이 간결성을 고려하여 설계되어, 원터치로 고해상도 동영상 촬영을 시작할 수 있습니다. 필립스 캠코더는 깜짝 이벤트를 한 순간도 놓치지 않고 언제든지 촬영할 수 있습니다.
내장 Windows 소프트웨어를 사용하면, 촬영한 동영상을 YouTube, Facebook, Twitter, Vimeo 등의 웹사이트에 간편하게 게시할 수 있습니다. Mac 사용자인 경우 iLife에서 iMovie로 손쉽게 동영상을 구성하고, 편집하고, 공유할 수 있습니다. 고급 압축 기술을 사용하면, 필립스 캠코더에서 사용되는 HD 비디오 형식(H.264)을 몇 개의 작은 파일로 압축할 수 있으며, 일반 캠코더, 디지털 카메라 및 휴대폰의 파일도 비디오 화질의 저하 없이 압축할 수 있습니다. 따라서 더욱 빠르게 공유할 수 있습니다! 또한 이러한 파일을 iPhoto 및 Windows Movie Maker와 같은 다른 프로그램에서도 사용할 수 있습니다.
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