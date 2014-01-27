빠른 공유 기능으로 Facebook/YouTube로 이메일 전송 및 게시

내장 Windows 소프트웨어를 사용하면, 촬영한 동영상을 YouTube, Facebook, Twitter, Vimeo 등의 웹사이트에 간편하게 게시할 수 있습니다. Mac 사용자인 경우 iLife에서 iMovie로 손쉽게 동영상을 구성하고, 편집하고, 공유할 수 있습니다. 고급 압축 기술을 사용하면, 필립스 캠코더에서 사용되는 HD 비디오 형식(H.264)을 몇 개의 작은 파일로 압축할 수 있으며, 일반 캠코더, 디지털 카메라 및 휴대폰의 파일도 비디오 화질의 저하 없이 압축할 수 있습니다. 따라서 더욱 빠르게 공유할 수 있습니다! 또한 이러한 파일을 iPhoto 및 Windows Movie Maker와 같은 다른 프로그램에서도 사용할 수 있습니다.