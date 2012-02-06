고급 손떨림 방지 기능으로 더욱 선명하고 안정적인 비디오 촬영

고급 손떨림 방지 기능으로 당당하게 남들과 공유할 수 있는 멋진 비디오를 촬영할 수 있습니다. 안정적이고 왜곡되지 않은 비디오는 향상된 알고리즘으로 무장한 자이로 센서에서 비롯됩니다. 이 센서는 카메라 렌즈와 지면 사이의 거리를 측정하여 캠코더가 흔들릴 때마다 필요한 보정 작업을 수행합니다. 이러한 고급 기술을 통해 매번 번짐 없는 사진을 얻을 수 있으며, 생애 최고의 순간을 놀라운 비디오로 담아낼 수 있습니다.