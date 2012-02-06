단종됨
CAM200WH/00
TV 또는 웹에서 멋진 순간을 간편하게 스와이핑
필립스 ESee CAM200을 통해 동영상과 사진을 손쉽게 촬영하고 매우 간편하게 공유할 수 있습니다. 3" 터치스크린을 스와이핑하여 촬영분을 TV 또는 인터넷에서 무선으로 바로 공유하세요.
Full HD(1080p) 비디오를 직접 경험해 보세요. "1080"은 화면에서 수평선의 수에 따른 디스플레이 해상도를 말합니다. "p"는 프로그레시브 스캔 또는 각 프레임에 나타나는 선의 배열을 의미합니다. 1080p는 일반적인 휴대폰과 디지털 카메라보다 뛰어난 비디오 품질을 제공합니다. 또한 캠코더는 블루레이 플레이어 및 디스크와 동일한 비디오 형식인 H.264를 사용합니다. 이렇게 정교한 형식은 최고의 HD 화질을 제공하며, 즐거운 추억을 생생한 비디오로 간직할 수 있습니다.
고급 손떨림 방지 기능으로 당당하게 남들과 공유할 수 있는 멋진 비디오를 촬영할 수 있습니다. 안정적이고 왜곡되지 않은 비디오는 향상된 알고리즘으로 무장한 자이로 센서에서 비롯됩니다. 이 센서는 카메라 렌즈와 지면 사이의 거리를 측정하여 캠코더가 흔들릴 때마다 필요한 보정 작업을 수행합니다. 이러한 고급 기술을 통해 매번 번짐 없는 사진을 얻을 수 있으며, 생애 최고의 순간을 놀라운 비디오로 담아낼 수 있습니다.
캠코더의 내장형 Wi-Fi를 사용하여 선과 컴퓨터 없이도 사진과 동영상을 바로 공유할 수 있습니다. 캠코더를 사용하여 Philips SimplyShare 장치와 DLNA 호환 TV, Blu-ray 플레이어, 네트워크 미디어 플레이어, 홈 시네마 시스템 및 사진 액자와 연결하여 대형 화면으로 즐거운 순간을 즐길 수 있습니다. 또한 사용이 손쉬운 응용 프로그램을 사용하여 사진과 원본을 Facebook, Twitter, YouTube 및 Picassa 등의 인터넷 사이트에 업로드할 수 있습니다. Philips ESee를 사용하여 간편하게 공유해 보세요.
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