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단종됨

HD 캠코더

CAM200WH/00

TV 또는 웹에서 멋진 순간을 간편하게 스와이핑

필립스 ESee CAM200을 통해 동영상과 사진을 손쉽게 촬영하고 매우 간편하게 공유할 수 있습니다. 3" 터치스크린을 스와이핑하여 촬영분을 TV 또는 인터넷에서 무선으로 바로 공유하세요.

모든 혜택 보기

내장형 WiFi 사용

TV 또는 웹에서 멋진 순간을 간편하게 스와이핑

Full HD 비디오로 추억을 매우 생생하게 재현

Full HD 비디오로 추억을 매우 생생하게 재현

Full HD(1080p) 비디오를 직접 경험해 보세요. "1080"은 화면에서 수평선의 수에 따른 디스플레이 해상도를 말합니다. "p"는 프로그레시브 스캔 또는 각 프레임에 나타나는 선의 배열을 의미합니다. 1080p는 일반적인 휴대폰과 디지털 카메라보다 뛰어난 비디오 품질을 제공합니다. 또한 캠코더는 블루레이 플레이어 및 디스크와 동일한 비디오 형식인 H.264를 사용합니다. 이렇게 정교한 형식은 최고의 HD 화질을 제공하며, 즐거운 추억을 생생한 비디오로 간직할 수 있습니다.

고급 손떨림 방지 기능으로 더욱 선명하고 안정적인 비디오 촬영

고급 손떨림 방지 기능으로 더욱 선명하고 안정적인 비디오 촬영

고급 손떨림 방지 기능으로 당당하게 남들과 공유할 수 있는 멋진 비디오를 촬영할 수 있습니다. 안정적이고 왜곡되지 않은 비디오는 향상된 알고리즘으로 무장한 자이로 센서에서 비롯됩니다. 이 센서는 카메라 렌즈와 지면 사이의 거리를 측정하여 캠코더가 흔들릴 때마다 필요한 보정 작업을 수행합니다. 이러한 고급 기술을 통해 매번 번짐 없는 사진을 얻을 수 있으며, 생애 최고의 순간을 놀라운 비디오로 담아낼 수 있습니다.

선이나 PC 없이도 공유할 수 있는 내장형 Wi-Fi

캠코더의 내장형 Wi-Fi를 사용하여 선과 컴퓨터 없이도 사진과 동영상을 바로 공유할 수 있습니다. 캠코더를 사용하여 Philips SimplyShare 장치와 DLNA 호환 TV, Blu-ray 플레이어, 네트워크 미디어 플레이어, 홈 시네마 시스템 및 사진 액자와 연결하여 대형 화면으로 즐거운 순간을 즐길 수 있습니다. 또한 사용이 손쉬운 응용 프로그램을 사용하여 사진과 원본을 Facebook, Twitter, YouTube 및 Picassa 등의 인터넷 사이트에 업로드할 수 있습니다. Philips ESee를 사용하여 간편하게 공유해 보세요.

기술 사양

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