단종됨
CAM295WH/00
멋진 순간을 더욱 쉽게 촬영 및 공유
ESee 캠코더 CAM295으로 Full HD 비디오와 사진을 손쉽게 촬영할 수 있습니다. 3” 터치 스크린으로 직관적인 컨트롤이 가능하고, 즉석 편집과 미리보기 기능으로 TV나 온라인 상에서 즉시 공유할 수 있습니다.
Full HD 비디오는 HDTV로 감상하기에 좋습니다. 그러나 비디오를 이메일로 보내거나 온라인에서 공유하고 싶다면, 대용량 HD파일을 이메일 전송이 가능한 포맷으로 압축 및 변환해야 합니다. 캠코더는 이중 포맷 촬영 기능으로 이러한 번거로움을 해소하였습니다. 이 기능을 설정하면 비디오는 Full HD(1080p)와 이메일 전송 가능한 QWVGA(240p) 두 개의 포맷으로 동시에 저장됩니다. 이 기능으로 HDTV에서 비디오를 최대한 즐길 수 있을 뿐 아니라 즉석에서 온라인으로도 공유할 수 있습니다.
내장 Windows 소프트웨어를 사용하면, 촬영한 동영상을 YouTube, Facebook, Twitter, Vimeo 등의 웹사이트에 간편하게 게시할 수 있습니다. Mac 사용자인 경우 iLife에서 iMovie로 손쉽게 동영상을 구성하고, 편집하고, 공유할 수 있습니다. 고급 압축 기술을 사용하면, 필립스 캠코더에서 사용되는 HD 비디오 형식(H.264)을 몇 개의 작은 파일로 압축할 수 있으며, 일반 캠코더, 디지털 카메라 및 휴대폰의 파일도 비디오 화질의 저하 없이 압축할 수 있습니다. 따라서 더욱 빠르게 공유할 수 있습니다! 또한 이러한 파일을 iPhoto 및 Windows Movie Maker와 같은 다른 프로그램에서도 사용할 수 있습니다.
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