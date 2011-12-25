Full HD 및 이메일 호환 형식을 제공하는 이중 포맷 촬영

Full HD 비디오는 HDTV로 감상하기에 좋습니다. 그러나 비디오를 이메일로 보내거나 온라인에서 공유하고 싶다면, 대용량 HD파일을 이메일 전송이 가능한 포맷으로 압축 및 변환해야 합니다. 캠코더는 이중 포맷 촬영 기능으로 이러한 번거로움을 해소하였습니다. 이 기능을 설정하면 비디오는 Full HD(1080p)와 이메일 전송 가능한 QWVGA(240p) 두 개의 포맷으로 동시에 저장됩니다. 이 기능으로 HDTV에서 비디오를 최대한 즐길 수 있을 뿐 아니라 즉석에서 온라인으로도 공유할 수 있습니다.