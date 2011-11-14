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HD 캠코더

CAM300BL/00

멋진 순간을 더욱 쉽게 촬영 및 공유

ESee 캠코더 CAM300으로 Full HD 비디오와 사진을 손쉽게 촬영할 수 있습니다. 3” 터치 스크린으로 직관적인 컨트롤이 가능하고, 즉석 편집과 미리보기 기능으로 TV나 온라인 상에서 즉시 공유할 수 있습니다.

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터치스크린 컨트롤

멋진 순간을 더욱 쉽게 촬영 및 공유

비디오를 HD로 감상하기 위해 HDMI로 직접 TV 연결

비디오를 HD로 감상하기 위해 HDMI로 직접 TV 연결

Full HD 및 이메일 호환 형식을 제공하는 이중 포맷 촬영

Full HD 및 이메일 호환 형식을 제공하는 이중 포맷 촬영

Full HD 비디오는 HDTV로 감상하기에 좋습니다. 그러나 비디오를 이메일로 보내거나 온라인에서 공유하고 싶다면, 대용량 HD파일을 이메일 전송이 가능한 포맷으로 압축 및 변환해야 합니다. 캠코더는 이중 포맷 촬영 기능으로 이러한 번거로움을 해소하였습니다. 이 기능을 설정하면 비디오는 Full HD(1080p)와 이메일 전송 가능한 QWVGA(240p) 두 개의 포맷으로 동시에 저장됩니다. 이 기능으로 HDTV에서 비디오를 최대한 즐길 수 있을 뿐 아니라 즉석에서 온라인으로도 공유할 수 있습니다.

고급 손떨림 방지 기능으로 더욱 선명하고 안정적인 비디오 촬영

고급 손떨림 방지 기능으로 더욱 선명하고 안정적인 비디오 촬영

고급 손떨림 방지 기능으로 당당하게 남들과 공유할 수 있는 멋진 비디오를 촬영할 수 있습니다. 안정적이고 왜곡되지 않은 비디오는 향상된 알고리즘으로 무장한 자이로 센서에서 비롯됩니다. 이 센서는 카메라 렌즈와 지면 사이의 거리를 측정하여 캠코더가 흔들릴 때마다 필요한 보정 작업을 수행합니다. 이러한 고급 기술을 통해 매번 번짐 없는 사진을 얻을 수 있으며, 생애 최고의 순간을 놀라운 비디오로 담아낼 수 있습니다.

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