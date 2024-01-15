전자제품에 안전하게 전원 공급

범용 콘센트가 있는 이 여행용 어댑터에는 영국, 유럽, 미국, 호주에서 사용 가능한 소켓이 있습니다. 아동 보호형 디자인이 적용된 PC 플라스틱 쉘이 사용되었습니다. 최대 65W 출력을 지원하는 USB 충전 포트 3개. USB-C 포트로 노트북과 최신 기기를 충전하세요.