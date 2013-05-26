가벼운 폴리프로필렌 콘을 채택하여 선명한 사운드 구현

스피커 내부는 다이어프램이 음성 코일의 상부에 위치하고 있어 입력 신호가 수신되면 신호 파형이 생성됩니다. 이를 통해 신호파가 음파로 변환됩니다. 폴리프로필렌은 지금껏 개발된 플라스틱 중 가장 가볍습니다. 가벼우면서도 고온 환경에서 견디는 강도, 견고성, 내구성을 갖춰 스피커 다이어프램 소재로 이상적입니다. 이러한 폴리프로필렌 콘은 아주 미세한 사운드 신호에도 반응하여 선명하고 생생한 음질의 고품질 음악을 선사합니다.