단종됨
CSP515/00
휴대용 뮤직시어터
필립스 차량용 스테레오 스피커 CSP515으로 음악을 감상해 보세요. 13cm 크기의 2웨이 스피커인 이 제품은 180W의 피크 전력과 부드러운 PEI 돔 트위터가 탑재된 가벼운 폴리프로필렌 콘으로 구성되어 선명한 사운드로 섬세하고 생생한 음악을 감상하실 수 있습니다.
12.7cm(5")
2웨이
180W 피크
스피커 내부는 다이어프램이 음성 코일의 상부에 위치하고 있어 입력 신호가 수신되면 신호 파형이 생성됩니다. 이를 통해 신호파가 음파로 변환됩니다. 폴리프로필렌은 지금껏 개발된 플라스틱 중 가장 가볍습니다. 가벼우면서도 고온 환경에서 견디는 강도, 견고성, 내구성을 갖춰 스피커 다이어프램 소재로 이상적입니다. 이러한 폴리프로필렌 콘은 아주 미세한 사운드 신호에도 반응하여 선명하고 생생한 음질의 고품질 음악을 선사합니다.
고감도 직물 재질로 우퍼 다이어프램과 스피커 프레임을 연결하여 서라운드 서스펜션 시스템을 구현합니다. 사운드 신호가 우퍼 내 콘에 도달하면 직물 재질 서라운드 어셈블리에 의해 콘이 제자리로 돌아가 다른 신호 수신을 기다릴 수 있습니다. 따라서 우퍼에서 미세하게 왜곡된 신호까지도 잡을 수 있어 음악이 크게 재생되든 작게 재생되든 상관없이 선명하고 부드러운 사운드를 전달합니다.
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