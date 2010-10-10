단종됨
DC290/61
상쾌한
필립스 DC290과 함께 iPhone/iPod 음악 혹은 최신 뉴스를 전달해 주는 라디오와 함께 아침을 맞이하세요. 맑고 깨끗한 사운드가 당신의 아침을 더 빛나게 해주며 알루미늄 캐비닛이 침실 스타일을 더욱 살려줄 것입니다.
알루미늄
디지털 사운드 컨트롤(DSC)은 사전 설정된 재즈, 록, 팝 및 클래식 컨트롤 기능을 제공하므로 다양한 음악 스타일의 주파수 범위를 최적화할 수 있습니다. 각 모드는 그래픽 이퀄라이징 기술을 사용해 음향을 자동으로 조절하고 선택한 음악 스타일에서 가장 중요한 음향 주파수를 강화합니다. 따라서 디지털 음향 조절 기능은 재생 중인 음악의 종류에 따라 음향의 균형을 정확하게 조절함으로써 음악 감상의 즐거움을 극대화합니다.
MP3 링크 연결을 통해 휴대용 미디어 플레이어에서 MP3 콘텐츠를 바로 재생할 수 있습니다. 필립스 오디오 시스템이 제공하는 탁월한 음질로 원하는 음악을 마음껏 즐길 수 있을 뿐만 아니라, 편리한 MP3 링크 기능이 탑재되어 있어 사용자는 휴대용 MP3 플레이어를 오디오 시스템에 연결하기만 하면 됩니다.
이 필립스 뮤직 시스템의 알루미늄 다이캐스팅은 가볍고 온도에 강하며, 강한 내식성과 함께 높은 강도와 강성률을 제공합니다.
리뷰