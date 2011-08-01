라이프스타일에 맞출 수 있는 주중/주말 알람 설정

현대적인 라이프스타일에 맞춰 설계된 이 시계 라디오의 듀얼 알람 기능을 이용하면 주중 및 주말용으로 서로 다른 알람 시간을 설정할 수 있을 뿐 아니라 커플이 함께 사용할 수 있도록 각각 알람 설정을 다르게 할 수 있습니다. 알람 설정은 월요일부터 일요일까지 매일 똑같은 시간에 알람이 울리도록 맞출 수도 있고, 아니면 월요일부터 금요일까지는 이른 시간에 일어나고 토요일과 일요일에는 늦잠을 잘 수 있도록 할 수도 있습니다. 어떻게 알람을 설정하든 이 편리한 기능을 이용하면 매일 밤 알람을 조정해야 하는 번거로움을 없앨 수 있습니다.