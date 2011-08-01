단종됨
DC291/98
상쾌한
세련된 알루미늄 도킹 시스템이 iPod/iPhone/iPad의 사운드를 깊고 깨끗하게 표현해 줍니다. 재생 및 충전이 동시에 가능하며 알람 시계로 사용하여 좋아하는 음악이나 방송을 들으며 기상할 수 있습니다.
알루미늄
현대적인 라이프스타일에 맞춰 설계된 이 시계 라디오의 듀얼 알람 기능을 이용하면 주중 및 주말용으로 서로 다른 알람 시간을 설정할 수 있을 뿐 아니라 커플이 함께 사용할 수 있도록 각각 알람 설정을 다르게 할 수 있습니다. 알람 설정은 월요일부터 일요일까지 매일 똑같은 시간에 알람이 울리도록 맞출 수도 있고, 아니면 월요일부터 금요일까지는 이른 시간에 일어나고 토요일과 일요일에는 늦잠을 잘 수 있도록 할 수도 있습니다. 어떻게 알람을 설정하든 이 편리한 기능을 이용하면 매일 밤 알람을 조정해야 하는 번거로움을 없앨 수 있습니다.
RMS는 제곱 평균(Root Mean Square), 즉 전형적인 오디오 측정, 더 정확히는 오디오 증폭기에서 확성기로 전송되는 전력을 의미하며 와트로 측정됩니다. 발생하는 음향은 확성기로 전송되는 전력량과 그 감도에 따라 결정됩니다. 기본적으로, 증폭기가 증폭하고 확성기가 오디오 신호 왜곡 없이 사운드 에너지로 변환하는 것은 모두 전기 에너지의 제한을 받습니다. 전력이 높을수록 스피커에서 방출되는 음향 파워가 훌륭해지는 것입니다.
알루미늄 다이캐스팅은 가볍고 고온에 강하며, 강한 내식성과 함께 높은 강도와 강성률을 제공합니다.
리뷰