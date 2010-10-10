강력하고 깊은 중저음을 내는 Bass Reflex 스피커 시스템

Bass Reflex 스피커 시스템은 컴팩트형 확성기 박스 시스템을 통해 깊은 중저음을 느끼게 해줍니다. 또한 기존의 확성기 박스 시스템과는 다르며 우퍼와 음향 효과를 고려해 정렬하는 중저음 파이프가 추가되어 시스템의 저주파 롤오프(roll-off)를 최적화합니다. 따라서 보다 풍부한 중저음을 내고 왜곡도 줄어들게 됩니다. 시스템은 중저음 파이프의 공기를 울려 퍼지게 하여 기존의 우퍼처럼 진동하는 방식으로 작동합니다. 또한 우퍼의 반응이 결합된 시스템은 전체적인 저주파 음향을 확장하여 완전히 새로운 차원의 깊이 있는 중저음을 만들어 냅니다.