단종됨
DC315/12
내 방식대로 시작하는 하루!
듀얼 알람 기능이 있는 필립스 시계 라디오에 있는 iPhone/iPod 튠즈로 활기찬 하루를 시작하세요. 여러 소스와 더불어 세련된 시스템은 휴대용 장치와 라디오에서 선택한 음악으로 기상할 수 있게 해줍니다.
8W
Bass Reflex 스피커 시스템은 컴팩트형 확성기 박스 시스템을 통해 깊은 중저음을 느끼게 해줍니다. 또한 기존의 확성기 박스 시스템과는 다르며 우퍼와 음향 효과를 고려해 정렬하는 중저음 파이프가 추가되어 시스템의 저주파 롤오프(roll-off)를 최적화합니다. 따라서 보다 풍부한 중저음을 내고 왜곡도 줄어들게 됩니다. 시스템은 중저음 파이프의 공기를 울려 퍼지게 하여 기존의 우퍼처럼 진동하는 방식으로 작동합니다. 또한 우퍼의 반응이 결합된 시스템은 전체적인 저주파 음향을 확장하여 완전히 새로운 차원의 깊이 있는 중저음을 만들어 냅니다.
현대적인 라이프스타일에 맞춰 설계된 이 시계 라디오의 듀얼 알람 기능을 이용하면 주중 및 주말용으로 서로 다른 알람 시간을 설정할 수 있을 뿐 아니라 커플이 함께 사용할 수 있도록 각각 알람 설정을 다르게 할 수 있습니다. 알람 설정은 월요일부터 일요일까지 매일 똑같은 시간에 알람이 울리도록 맞출 수도 있고, 아니면 월요일부터 금요일까지는 이른 시간에 일어나고 토요일과 일요일에는 늦잠을 잘 수 있도록 할 수도 있습니다. 어떻게 알람을 설정하든 이 편리한 기능을 이용하면 매일 밤 알람을 조정해야 하는 번거로움을 없앨 수 있습니다.
프리셋을 원하는 스테이션에 맞춘 후 프리셋 버튼을 누른 채로 기다리기만 하면 주파수가 기억됩니다. 프리셋 라디오 스테이션이 저장되므로, 매번 주파수를 직접 찾을 필요 없이 좋아하는 라디오 스테이션을 빠르게 청취할 수 있습니다.
리뷰
청각이 손상될 수 있으므로 볼륨을 85데시벨 이상으로 과도하게 설정하여 사용하지 마십시오.