알람 및 취침 타이머 기능

대부분의 알람 시계는 다양한 알람을 선택할 수 있습니다. 본 필립스 시계 라디오는 라디오 또는 기존 알람 부저를 통해 취침이나 기상을 도와줍니다. 취침 타이머를 통해 일반적으로 잠드는 데 걸리는 시간에 맞게 음악을 지속시킬 수 있습니다. 안정적인 톤의 기상용 알람이나 취침을 위한 좋아하는 음악 청취를 비롯하여 알람 시계가 갖추고 있는 모든 필요한 기능을 본 시계 라디오를 통해 모두 만나볼 수 있습니다.