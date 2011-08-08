단종됨
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멋진 음악과 함께하는 휴식
iPod/iPhone/iPad를 통해 음악을 들을 경우에는 장치 케이스를 제거하지 않고 도킹하기만 하면 됩니다. 필립스 DVD 마이크로 뮤직 시스템은 wOOx 기술로 강력한 중저음을 제공하며 DVD, DivX 파일, CD 및 MP3-CD를 재생합니다.
30핀 커넥터 장착
iPod/iPhone/iPad용
DVD, CD, USB, FM
120W, 중저음 라디에이터
대부분의 알람 시계는 다양한 알람을 선택할 수 있습니다. 본 필립스 시계 라디오는 라디오 또는 기존 알람 부저를 통해 취침이나 기상을 도와줍니다. 취침 타이머를 통해 일반적으로 잠드는 데 걸리는 시간에 맞게 음악을 지속시킬 수 있습니다. 안정적인 톤의 기상용 알람이나 취침을 위한 좋아하는 음악 청취를 비롯하여 알람 시계가 갖추고 있는 모든 필요한 기능을 본 시계 라디오를 통해 모두 만나볼 수 있습니다.
iPod/iPhone/iPad를 충전하면서 좋아하는 MP3 음악을 감상할 수 있습니다! 이 도킹 장치를 통해 휴대용 장치를 Philips 시스템에 직접 연결할 수 있으므로 좋아하는 음악을 최고의 음질로 들을 수 있습니다. 또한 재생 중에도 iPod/iPhone/iPad을 충전할 수 있기 때문에 음악 감상 중에 휴대용 플레이어의 배터리가 방전될까 걱정할 필요가 없습니다. 휴대용 장치를 이 시스템에 도킹하기만 하면 자동으로 충전됩니다.
USB Direct 모드에서는 필립스 장치의 USB 포트에 USB 장치를 연결하기만 하면, 디지털 음악이 필립스 장치에서 바로 재생됩니다.
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