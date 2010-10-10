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큐브 마이크로 뮤직 시스템

DCM105/61

뮤직 큐브

iPod 플레이어를 도킹하세요. 한 번의 컨트롤로 음악을 들을 수 있습니다. 뛰어난 사운드와 세련된 디자인. 편안히 앉아 나만의 방식으로 하루 종일 음악을 감상해 보세요.

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iPod 재생 및 충전

뮤직 큐브

  • iPod용 도킹

10W RMS 총 출력 파워

10W RMS 총 출력 파워

이 필립스 뮤직 시스템의 총 출력 파워는 10W RMS입니다. RMS는 제곱 평균(Root Mean Square), 즉 전형적인 오디오 측정, 더 정확히는 오디오 앰프에서 loudspeaker로 전송되는 전력을 의미하며 와트로 측정됩니다. 발생하는 음향 파워는 확성기로 전송되는 전력량과 그 감도에 따라 결정됩니다. 전력이 높을수록 스피커에서 방출되는 음향 파워가 향상되는 것입니다.

CD, CD-R 및 CD-RW 재생

CD, CD-R 및 CD-RW 재생

필립스는 출시 중인 대다수의 디스크와 호환되는 제품을 생산하는 기업으로 잘 알려져 있습니다. 이 오디오 시스템은 CD, CD-R 및 CD-RW에 저장된 음악을 모두 재생해 줍니다. CD 한 장에는 최대 10시간 분량의 음악이 저장됩니다. CD-RW가 지원된다는 것은(CD-RW 호환성) 오디오 시스템을 이용해 CD-R과 CD-RW 디스크를 모두 재생할 수 있다는 뜻입니다. CD-R 디스크는 한번만 레코딩하여 모든 오디오 CD 플레이어에서 재생할 수 있지만, CD-RW 디스크는 여러 번 기록하고 다시 쓸 수 있으며 호환되는 오디오 CD 플레이어에서만 재생할 수 있습니다.

iPod 음악 재생 및 충전

iPod 음악 재생 및 충전

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