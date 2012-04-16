단종됨
DCM1075/98
Bass Reflex 스피커 시스템은 컴팩트형 확성기 박스 시스템을 통해 깊은 중저음을 느끼게 해줍니다. 또한 기존의 확성기 박스 시스템과는 다르며 우퍼와 음향 효과를 고려해 정렬하는 중저음 파이프가 추가되어 시스템의 저주파 롤오프(roll-off)를 최적화합니다. 따라서 보다 풍부한 중저음을 내고 왜곡도 줄어들게 됩니다. 시스템은 중저음 파이프의 공기를 울려 퍼지게 하여 기존의 우퍼처럼 진동하는 방식으로 작동합니다. 또한 우퍼의 반응이 결합된 시스템은 전체적인 저주파 음향을 확장하여 완전히 새로운 차원의 깊이 있는 중저음을 만들어 냅니다.
디지털 사운드 컨트롤(DSC)은 사전 설정된 재즈, 록, 팝 및 클래식 컨트롤 기능을 제공하므로 다양한 음악 스타일의 주파수 범위를 최적화할 수 있습니다. 각 모드는 그래픽 이퀄라이징 기술을 사용해 음향을 자동으로 조절하고 선택한 음악 스타일에서 가장 중요한 음향 주파수를 강화합니다. 따라서 디지털 음향 조절 기능은 재생 중인 음악의 종류에 따라 음향의 균형을 정확하게 조절함으로써 음악 감상의 즐거움을 극대화합니다.
Dynamic Bass Boost를 통해 고음에서 저음까지의 전체 볼륨 설정 범위에서 버튼을 한 번만 누르면 음악의 베이스 음이 강화되어 음악 감상을 더욱 즐겁게 해드립니다. 일반적으로 볼륨을 낮게 설정하면 하단 중저음 주파수가 손실됩니다. Dynamic Bass Boost는 이에 대응하기 위해 중저음 레벨을 높이도록 전환되므로 볼륨을 줄여도 변함 없는 사운드를 즐길 수 있습니다.
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