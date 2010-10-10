자유로운 배치가 가능한 벽걸이형 옵션

필립스 오디오 시스템은 슬림한 외양과 다양한 기능이 완벽하게 조화되도록 설계되어 귀하의 생활 공간에 녹아듭니다. 오디오 시스템 바닥은 받침대로 시스템이 선반이나 장식장에 안전하고 멋지게 안착하도록 합니다. 벽에 걸고 싶을 때도 자유 거치대로 활용할 수 있습니다.