단종됨
DCM292/96
사운드에 사로잡히다
필립스 슬림 마이크로 뮤직 시스템인 DCM292로 iPhone/iPod 재생 및 충전이 가능합니다. 평평한 벽걸이형 디자인으로 어느 인테리어에나 잘 어울립니다. CD에서 음악을 듣거나 휴대용 플레이어를 USB 다이렉트나 MP3 링크로 연결해 더 나은 음악을 감상하십시오.
iPod/iPhone용 도킹
오디오 압축 기술을 사용하면 대용량 디지털 음악 파일의 음질을 크게 떨어뜨리지 않고도 크기를 10배 줄일 수 있습니다. MP3 또는 WMA는 필립스 플레이어에서 디지털 음악 세계를 즐기기 위한 압축 형식입니다. 인터넷 음악 사이트에서 MP3 또는 WMA 노래를 다운로드하거나 오디오 CD를 전환하고 플레이어로 옮겨 MP3 또는 WMA 음악 파일을 만듭니다.
모터 작동식 슬라이딩 전면 도어가 슬림한 시스템 디자인에 품위를 더해 줍니다. 세련되고 기능적인 이 디스크 보호용 도어는 버튼 터치 한 번만으로 수직으로 부드럽게 미끄러져 올라가고 내려오므로 언제든지 음악 선곡을 변경할 수 있습니다. 편안히 기대 앉아 투명 창을 통해 디스크가 회전하는 것을 보면서 역동적인 사운드를 즐겨 보십시오.
필립스 오디오 시스템은 슬림한 외양과 다양한 기능이 완벽하게 조화되도록 설계되어 귀하의 생활 공간에 녹아듭니다. 오디오 시스템 바닥은 받침대로 시스템이 선반이나 장식장에 안전하고 멋지게 안착하도록 합니다. 벽에 걸고 싶을 때도 자유 거치대로 활용할 수 있습니다.
리뷰