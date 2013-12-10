제품지원

모든 시리즈

  • 제품 전면 사진
  • 제품 상세 사진
  • 제품 상세 사진
  • 제품 상세 사진
  • 사용 중인 제품 사진
  • 기본 이미지
  • 제품 전면 사진
  • 제품 상세 사진
  • 제품 상세 사진
  • 제품 상세 사진
  • 사용 중인 제품 사진
  • 기본 이미지

단종됨

마이크로 뮤직 시스템

DCM3155/12

3

| (1) 리뷰 | 100%의 추천 제품

당신의 집에 어울리는 사운드

iPhone 5 라이트닝 커넥터와 호환 가능한 필립스 마이크로 사운드 시스템은 wOOx 기술로 강력한 중저음을 제공합니다. 광각형 스피커 디자인으로 넓은 스테레오 음질을 경험할 수 있고 모노 톤의 블록 디자인은 집안 어디에나 잘 어울립니다.

모든 혜택 보기

사운드에 사로잡히다

당신의 집에 어울리는 사운드

  • 및 라이트닝 커넥터

  • iPod/iPhone용

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 최대 50W, 중저음 라디에이터

MP3/WMA 음악 재생용 USB 다이렉트

MP3/WMA 음악 재생용 USB 다이렉트

USB Direct 모드에서는 필립스 장치의 USB 포트에 USB 장치를 연결하기만 하면, 디지털 음악이 필립스 장치에서 바로 재생됩니다.

50W RMS 최대 출력 파워

집 안 어디에나 어울리는 모노 톤의 블록 디자인

기술 사양

이 제품에 대해 지원 받기

FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.

리뷰

리뷰는 Bazaarvoice가 관리하며, 사기 방지 기술 및 인간 분석을 통해 지원되는 Bazaarvoice 진정성 검증 정책을 준수합니다. 세부사항은 에서 확인하세요
제품 및 별점 평가 형태의 고객 의견은 모든 고객에게 유용합니다. 이를 통해 제품에 대해 더 잘 이해할 수 있으며 구매 결정을 내리는 데 도움이 됩니다. 온라인 또는 매장에서 제품을 구매한 모든 고객은 리뷰를 작성할 수 있습니다

3.0

5점 만점

1

리뷰

100%

의 추천 제품

5
4
2
1

10/12/2013

한국

한국

전체적으로는 상품이 마음에 드는데...

정말 필요하고 마음에 들어서 구입을 했는데 기능은 다 정상적으로 작동하지만 각각의 버튼들이 정확하게 들어맞지 않고 다 삐뚤삐뚤해서 보기가 싫네요.. 교환해도 비슷한 상품이 올거 같아서 그냥 씁니다..

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 DCM3155 마이크로 뮤직 시스템에 대해 작성되었습니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 DCM3155 마이크로 뮤직 시스템에 대해 작성되었습니다.

뉴스레터를 구독하고 독점 정보를 받아보세요

  • 수집 항목: 이름, 이메일
  • 이용 목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보 제공
  • 보유기간: 철회요청 후 7일
  • 제 3자 제공과 처리 위탁: 없음
  • 권리 행사: 이메일 통해 본인 요청시 열람/삭제 가능

필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.

  • 수집 항목: 이름, 이메일
  • 이용 목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보 제공
  • 보유기간: 철회요청 후 7일
  • 제 3자 제공과 처리 위탁: 없음
  • 권리 행사: 이메일 통해 본인 요청시 열람/삭제 가능