단종됨
DCM3155/12
당신의 집에 어울리는 사운드
iPhone 5 라이트닝 커넥터와 호환 가능한 필립스 마이크로 사운드 시스템은 wOOx 기술로 강력한 중저음을 제공합니다. 광각형 스피커 디자인으로 넓은 스테레오 음질을 경험할 수 있고 모노 톤의 블록 디자인은 집안 어디에나 잘 어울립니다.
및 라이트닝 커넥터
iPod/iPhone용
CD, MP3-CD, USB, FM
최대 50W, 중저음 라디에이터
USB Direct 모드에서는 필립스 장치의 USB 포트에 USB 장치를 연결하기만 하면, 디지털 음악이 필립스 장치에서 바로 재생됩니다.
3.0
5점 만점
1
리뷰
100%
의 추천 제품
shinytiger
10/12/2013
한국
전체적으로는 상품이 마음에 드는데...
정말 필요하고 마음에 들어서 구입을 했는데 기능은 다 정상적으로 작동하지만 각각의 버튼들이 정확하게 들어맞지 않고 다 삐뚤삐뚤해서 보기가 싫네요.. 교환해도 비슷한 상품이 올거 같아서 그냥 씁니다..
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 DCM3155 마이크로 뮤직 시스템에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 DCM3155 마이크로 뮤직 시스템에 대해 작성되었습니다.