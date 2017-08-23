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단종됨

Philips Fidelio도킹 사운드 시스템

DCM5090/10

3

| (1) 리뷰

더 폭넓고 매혹적인 스테레오 사운드를 위한

CD 또는 iPod/iPhone/iPad에서 가장 좋아하는 음악을 LivingSound & PureDigital이 제공하는 폭넓고 매혹적인 Crystal Clear Sound로 즐기세요. 3.1 필립스 DCM5090/10 도킹 시스템에는 서브우퍼, 200W 파워 출력 및 사용하기 쉬운 도킹 기능이 있습니다.

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사운드에 사로잡히다

더 폭넓고 매혹적인 스테레오 사운드를 위한

  • iPod/iPhone/iPad용 도킹

LivingSound 타워형 사운드

LivingSound 타워형 사운드

필립스에서 특허 출원 중인 LivingSound는 스위트 스팟(방안의 이상적인 청취 지점)을 현저하게 확장하여 넓은 공간에서 풍부한 음향을 즐길 수 있습니다. 다양한 사운드 처리 방식을 결합하여, LivingSound는 컴팩트 스테레오 시스템에서 손실되기 쉬운 사운드 스테이지의 풍부한 음색과 미세한 공간감을 복원합니다. 예상했던 스위트 스팟보다 효과가 훨씬 더 크며, 소리가 방안 전체에 고르게 퍼져 나갑니다. 이제 더 이상 음악의 즐거움을 옛날처럼 좁은 공간으로 한정하지 마십시오. 더 넓은 공간에서 최적의 스테레오 사운드를 느껴 보십시오.

최고로 선명한 사운드를 제공하는 PureDigital 프로세싱 기술

최고로 선명한 사운드를 제공하는 PureDigital 프로세싱 기술

iPod/iPhone의 아날로그 오디오 출력을 이용하는 기존의 도킹 플레이어에 적용된 아날로그 오디오 처리 기술과는 비교할 수 없을 정도로 탁월한 사운드 성능을 제공하는 고급 PureDigital 사운드 처리 기술이 내장되어 있습니다. 또한 iPod/iPhone의 디지털 오디오 출력 신호를 수신하고 회로의 매 단계마다 디지털 처리 기술을 사용하기 때문에 훨씬 높은 신호 대 소음비가 구현됩니다. 따라서 완벽하게 균형이 잡힌 최고로 선명한 사운드를 들을 수 있습니다.

iPod/iPhone/iPad 재생 및 충전

iPod/iPhone/iPad 재생 및 충전

iPod/iPhone/iPad를 충전하면서 좋아하는 MP3 음악을 감상할 수 있습니다! 이 도킹 장치를 통해 휴대용 장치를 Philips 시스템에 직접 연결할 수 있으므로 좋아하는 음악을 최고의 음질로 들을 수 있습니다. 또한 재생 중에도 iPod/iPhone/iPad을 충전할 수 있기 때문에 음악 감상 중에 휴대용 플레이어의 배터리가 방전될까 걱정할 필요가 없습니다. 휴대용 장치를 이 시스템에 도킹하기만 하면 자동으로 충전됩니다.

기술 사양

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3.0

5점 만점

1

리뷰

5
4
2
1

23/08/2017

한국

한국

확인 된 구매자

디자인, 성능면에서 탁월하죠~!

전반적으로 우수합니다. 다만 시일이 지나 아이폰이 새로워지면서 닷킹 젠더가 안 맞아 쓸수 없는 상황이며, 닷킹 부분이 고장 났는데 고객센터에 확인해 보니 기존 모델의 부품 수급이 잘 안된다고 하네요. 몇년 지나니 애물단지가 되어가고 있습니다.

이 후기는 DCM5090 도킹 사운드 시스템에 대해 작성되었습니다.

이 후기는 DCM5090 도킹 사운드 시스템에 대해 작성되었습니다.

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