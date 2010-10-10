단종됨
DCM580/12
더 폭넓고 매혹적인 스테레오 사운드를 위한
필립스 도킹 시스템 DCM580으로 더 폭넓고 매혹적인 사운드를 즐기십시오. 타워형 디자인은 iPhone/iPod, CD 및 USB에서 지원 가능합니다. LivingSound 기술은 사운드를 방으로 고르게 전해 최적의 청취감을 만끽할 수 있습니다.
RMS는 제곱 평균(Root Mean Square), 즉 전형적인 오디오 측정, 더 정확히는 오디오 증폭기에서 확성기로 전송되는 전력을 의미하며 와트로 측정됩니다. 발생하는 음향은 확성기로 전송되는 전력량과 그 감도에 따라 결정됩니다. 기본적으로, 증폭기가 증폭하고 확성기가 오디오 신호 왜곡 없이 사운드 에너지로 변환하는 것은 모두 전기 에너지의 제한을 받습니다. 전력이 높을수록 스피커에서 방출되는 음향 파워가 훌륭해지는 것입니다.
서브 우퍼가 내장된 4.1 스피커 시스템
필립스 오디오 시스템의 음악 컬렉션에 디지털 FM 라디오라는 추가 음악 옵션이 제공됩니다. 프리셋을 원하는 채널에 맞추고 프리셋 버튼을 누르고 기다리면 주파수가 기억됩니다. 프리셋 라디오 채널 저장을 이용하여 매번 주파수를 맞추는 번거로움 없이 좋아하는 라디오 채널에 빨리 접속할 수 있습니다.
리뷰