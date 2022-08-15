휴대폰 액세서리
모든 시리즈
USB-C-USB-C
단종됨
DLC3522C/00
프리미엄 USB-C-USB-C 케이블
USB-C 지원 기기를 충전하는 동안에도 번거로움 없는 유연성을 위한 0.5미터 프리미엄 케이블
동기화 및 충전
0.5m
블랙
USB 2.0 고속 480Mbps 데이터 전송 속도 지원
최신 C형 호환 장치로 고속 충전을 위한 USB C형 커넥터
플라스틱으로 감싼 케이블 디자인이 내구성과 견고성을 향상했습니다.
FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.
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