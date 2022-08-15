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USB-C-USB-C

DLC3522C/00

프리미엄 USB-C-USB-C 케이블

USB-C 지원 기기를 충전하는 동안에도 번거로움 없는 유연성을 위한 0.5미터 프리미엄 케이블

모든 혜택 보기

프리미엄 USB-C-USB-C 케이블

  • 동기화 및 충전

  • 0.5m

  • 블랙

USB 2.0 데이터 전송 지원

USB 2.0 고속 480Mbps 데이터 전송 속도 지원

고속 충전을 위한 USB C형 커넥터

최신 C형 호환 장치로 고속 충전을 위한 USB C형 커넥터

유연하고 내구성 있는 케이블 디자인

플라스틱으로 감싼 케이블 디자인이 내구성과 견고성을 향상했습니다.

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