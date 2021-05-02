휴대폰 액세서리
모든 시리즈
셀카봉
단종됨
DLK3605L/00
간단하고 편리한 셀카봉
제품 본체에 슬라이딩 접이식 손잡이가 있어, 손쉽게 축소하여 삼각대로 사용할 수 있습니다. 본체에서 분리 가능한 리모콘이 포함되어 있습니다. 각도를 조절하여 더 넓은 시야를 확보할 수 있습니다.
손쉬운 조절식 손잡이로 360도 시야각 제공
손가락으로 밀어 휴대폰을 안전하게 잠그고 풀기
이 플러그는 이동 중 휴대성을 높이기 위해 사용하지 않을 때 접을 수 있도록 설계되었습니다.
FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.
리뷰
이 상품을 가장 먼저 리뷰하십시오
필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다. 언제든지 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다. 이는 무슨 의미입니까?
개인정보의 수집, 이용 동의 자세한 내용
개인정보 수집 및 이용 동의 자세한 내용