간단하고 편리한 셀카봉

제품 본체에 슬라이딩 접이식 손잡이가 있어, 손쉽게 축소하여 삼각대로 사용할 수 있습니다. 본체에서 분리 가능한 리모콘이 포함되어 있습니다. 각도를 조절하여 더 넓은 시야를 확보할 수 있습니다.