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단종됨

셀카봉

DLK3605L/00

간단하고 편리한 셀카봉

제품 본체에 슬라이딩 접이식 손잡이가 있어, 손쉽게 축소하여 삼각대로 사용할 수 있습니다. 본체에서 분리 가능한 리모콘이 포함되어 있습니다. 각도를 조절하여 더 넓은 시야를 확보할 수 있습니다.

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원 버튼 제어

간단하고 편리한 셀카봉

손쉬운 조절식 손잡이로 360도 시야각 제공

손쉬운 조절식 손잡이로 360도 시야각 제공

손가락으로 밀어 휴대폰을 안전하게 잠그고 풀기

손가락으로 밀어 휴대폰을 안전하게 잠그고 풀기

휴대성이 뛰어난 접이식 플러그

이 플러그는 이동 중 휴대성을 높이기 위해 사용하지 않을 때 접을 수 있도록 설계되었습니다.

기술 사양

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