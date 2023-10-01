2.4G 주파수 대역 적응형 주파수 호핑 통신

고성능 콘덴서 마이크가 내장된 송신기는 선명하고 자연스러운 사운드를 제공합니다. 혁신적인 DSP+ 소음 감소 알고리즘을 사용하여 주변 소음을 완벽하게 제거합니다. 2.4G 주파수 대역 적응형 주파수 호핑 통신으로 강력한 간섭 방지 기능을 제공합니다.