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무선 마이크

DLM3542CB/97

2-in-1, 송신기 2개 및 수신기 1개

듀얼 마이크 노이즈 감소 및 혁신적인 DSP+를 사용하는 강력한 간섭 방지 2.4G 주파수 대역. Android 시스템과 완벽하게 호환. 양방향 통신이 가능한 이 장치는 작동 거리가 최대 50m이고 배터리 수명은 20시간입니다.

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USB-C 포트가 있는 수신기

2-in-1, 송신기 2개 및 수신기 1개

  • 선명

  • USB-C 충전 포트

  • 충전식

2.4G 주파수 대역 적응형 주파수 호핑 통신

고성능 콘덴서 마이크가 내장된 송신기는 선명하고 자연스러운 사운드를 제공합니다. 혁신적인 DSP+ 소음 감소 알고리즘을 사용하여 주변 소음을 완벽하게 제거합니다. 2.4G 주파수 대역 적응형 주파수 호핑 통신으로 강력한 간섭 방지 기능을 제공합니다.

최대 20시간의 단일 배터리 수명

저전력 회로 설계를 채택하고 있습니다. 각각 150mAh 및 200mAh의 내장 배터리 용량을 갖춘 송신기와 수신기는 20시간의 배터리 수명을 제공합니다(USB-C 소켓 입력 5V/100mA 및 2시간 충전). 전원 관리: 3분 이상 연결되지 않으면 자동으로 종료됩니다.

완벽하게 조절 가능한 마이크 시스템

송신기 장치와 함께 제공되는 음소거 기능 스위치, 소음 감소/소음 감소 없음 스위치는 라이브 방송 전송 중 작동 제어를 위한 것입니다. 송신기와 수신기 장치 모두 전송 볼륨을 조절할 수 있습니다. 송신기는 진동 모드도 지원합니다.

기술 사양

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