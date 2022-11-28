DLP2682CW/00
2개의 USB-C 및 USB-A 포트 벽면용 충전기
USB-C 포트로 노트북과 최신 기기를 충전하세요. 충전 시간을 최소화하기 위한 PD3.0 및 QC 4+ 충전 모듈을 지원합니다. USB-A 포트를 통해 다른 기기를 동시에 충전할 수 있습니다. 분리형 EU, UK, AU 플러그와 함께 사용할 수 있습니다.
USB A 및 USB C 충전 포트
전원 공급
QC 4+
PPS
USB-C는 최신 충전 커넥터 표준으로, 현재 휴대폰, 카메라 및 태블릿과 같은 모바일 장치에 사용되고 있습니다. PD(Power Delivery)는 전원 공급을 위한 USB 표준으로 더 많은 전력을 공급하고 고속 충전을 제공합니다.
과열, 과전압 및 과전류에 대한 스마트 보호 기능
GaN(질화갈륨) 기술이 적용된 벽면용 충전기는 더 적은 전기 부품을 사용하여 열 성능을 향상합니다. 소형 충전기는 더 빨라진 고속 충전으로 더 많은 전력을 공급합니다. 향상된 전력으로 USB-C를 연결하여 최신 노트북에 전력을 공급할 수 있습니다.
리뷰