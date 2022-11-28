GaN 기술이 적용된 벽면용 충전기

GaN(질화갈륨) 기술이 적용된 벽면용 충전기는 더 적은 전기 부품을 사용하여 열 성능을 향상합니다. 소형 충전기는 더 빨라진 고속 충전으로 더 많은 전력을 공급합니다. 향상된 전력으로 USB-C를 연결하여 최신 노트북에 전력을 공급할 수 있습니다.