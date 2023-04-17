제품지원

모든 시리즈

  • 단일 제품 샷
  • 포장 사진
  • 단일 제품 샷
  • 포장 사진

USB 보조 배터리

DLP2711CB/00

PD 고속 충전이 가능한

10,000mAh 대용량을 제공하는 안전한 리튬-폴리머 보조 배터리. 휴대폰 배터리가 부족해도 더 이상 걱정하지 않으셔도 됩니다. 고속 충전 듀얼 USB-A 및 USB-C 포트는 QC 3.0 및 PD 3.0을 지원합니다.

모든 혜택 보기

휴대용 배터리 백업 팩

PD 고속 충전이 가능한

  • 10,000mAh

  • USB A 및 USB C 충전 포트

  • QC 3.0 및 PD 3.0

  • PPS

전원이 없을 때도 어디서나 작동 가능

벽걸이형 또는 차량용 충전기가 근처에 없어도 배터리 팩을 사용하여 장치의 배터리를 편리하게 충전할 수 있습니다. 지능형 배터리 팩은 우선적으로 전원을 공급하여 사용 후 팩을 제거할 수 있으며, 장치의 배터리가 완전히 충전된 상태를 유지할 수 있도록 합니다.

LED 전원 표시등

정교한 LED 표시등은 부드러운 빛을 내어 장치에 전원이 들어와 있음을 한 눈에 확인할 수 있도록 해 줍니다.

USB-C 프로그래밍 가능한 전원 공급 장치(PPS)를 사용한 충전

PPS(프로그래밍 가능한 전원 공급 장치)는 USB-C 장치의 고속 충전 기술을 위한 표준입니다. 이 기술은 장치의 충전 상태에 따라 전압과 전류를 실시간으로 조정하여 최대 전력을 공급합니다. 충전 시간을 안전하게 줄일 수 있는 스마트한 방법입니다.

기술 사양

이 제품에 대해 지원 받기

FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.

리뷰

뉴스레터를 구독하고 독점 정보를 받아보세요

  • 수집 항목: 이름, 이메일
  • 이용 목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보 제공
  • 보유기간: 철회요청 후 7일
  • 제 3자 제공과 처리 위탁: 없음
  • 권리 행사: 이메일 통해 본인 요청시 열람/삭제 가능

필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다. 언제든지 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.

  • 수집 항목: 이름, 이메일
  • 이용 목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보 제공
  • 보유기간: 철회요청 후 7일
  • 제 3자 제공과 처리 위탁: 없음
  • 권리 행사: 이메일 통해 본인 요청시 열람/삭제 가능