DLP2711CB/00
PD 고속 충전이 가능한
10,000mAh 대용량을 제공하는 안전한 리튬-폴리머 보조 배터리. 휴대폰 배터리가 부족해도 더 이상 걱정하지 않으셔도 됩니다. 고속 충전 듀얼 USB-A 및 USB-C 포트는 QC 3.0 및 PD 3.0을 지원합니다.
10,000mAh
USB A 및 USB C 충전 포트
QC 3.0 및 PD 3.0
PPS
벽걸이형 또는 차량용 충전기가 근처에 없어도 배터리 팩을 사용하여 장치의 배터리를 편리하게 충전할 수 있습니다. 지능형 배터리 팩은 우선적으로 전원을 공급하여 사용 후 팩을 제거할 수 있으며, 장치의 배터리가 완전히 충전된 상태를 유지할 수 있도록 합니다.
정교한 LED 표시등은 부드러운 빛을 내어 장치에 전원이 들어와 있음을 한 눈에 확인할 수 있도록 해 줍니다.
PPS(프로그래밍 가능한 전원 공급 장치)는 USB-C 장치의 고속 충전 기술을 위한 표준입니다. 이 기술은 장치의 충전 상태에 따라 전압과 전류를 실시간으로 조정하여 최대 전력을 공급합니다. 충전 시간을 안전하게 줄일 수 있는 스마트한 방법입니다.
리뷰