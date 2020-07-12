PD 고속 충전이 가능한

언제 어디서나 필요할 때 충전하세요. 이 배터리 팩은 최대 1번 완전 충전한 용량 이상의 전원을 제공합니다. USB 포트 2개로 2개의 장치를 동시에 충전할 수 있으며, 20000mAh의 큰 용량으로 휴대폰이나 태블릿도 1회 이상 충전이 가능합니다.