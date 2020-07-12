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단종됨

USB 보조 배터리

DLP8720N/00

PD 고속 충전이 가능한

언제 어디서나 필요할 때 충전하세요. 이 배터리 팩은 최대 1번 완전 충전한 용량 이상의 전원을 제공합니다. USB 포트 2개로 2개의 장치를 동시에 충전할 수 있으며, 20000mAh의 큰 용량으로 휴대폰이나 태블릿도 1회 이상 충전이 가능합니다.

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휴대용 배터리 백업 팩

PD 고속 충전이 가능한

  • 20,000mAh

  • 듀얼 USB

  • 리튬 폴리머 배터리

전원이 없을 때도 어디서나 작동 가능

벽걸이형 또는 차량용 충전기가 근처에 없어도 배터리 팩을 사용하여 장치의 배터리를 편리하게 충전할 수 있습니다. 지능형 배터리 팩은 우선적으로 전원을 공급하여 사용 후 팩을 제거할 수 있으며, 장치의 배터리가 완전히 충전된 상태를 유지할 수 있도록 합니다.

기본 제공된 마이크로 USB 케이블로 연결 및 충전

기본 제공된 마이크로 USB-USB 2.0 케이블은 마이크로 USB로 연결하는 휴대폰, 디지털 카메라 및 기타 휴대용 장치에 사용됩니다. 휴대하거나, 책상에 놓고 사용하거나, 잃어버린 케이블을 대신하여 필요하면 언제든 장치를 연결하고 충전할 수 있습니다.

제품을 이동 중에도 여러 번 충전 가능

이 휴대용 전원을 사용하면 이동 중에 두 번 이상 완전히 충전할 수 있습니다. 여행 시 필요할 때 백업 전원을 사용할 수 있습니다.

기술 사양

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