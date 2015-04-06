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단종됨

도킹 스피커

DS1155/98

3

| (1) 리뷰 | 100%의 추천 제품

당신의 집에 어울리는 사운드

라이트닝 커넥터를 통해 iPhone 5 및 최신 iPod 제품과 호환 가능한 DS1155 도킹 스피커는 완전하고 풍부한 사운드를 제공할 뿐 아니라, 시계 표시 및 은은한 야간 조명 기능이 있어 침실용 스탠드로 사용하기에도 알맞습니다.

모든 혜택 보기

당신의 집에 어울리는 사운드

  • 및 라이트닝 커넥터

  • iPod/iPhone용

  • 충전용 USB 포트

  • 6W

라이트닝 커넥터로 빠른 충전 및 음악 재생

라이트닝 커넥터로 빠른 충전 및 음악 재생

새로운 라이트닝 커넥터를 통해 iPod/iPhone을 충전하면서 좋아하는 음악을 즐기세요. 스피커에 직접 도킹하면 탁월한 사운드로 좋아하는 음악을 즐길 수 있습니다. 또한 재생 중에도 장치를 빠르게 충전할 수 있기 때문에 배터리가 방전될까 걱정할 필요가 없습니다.

iPod/iPhone가 도킹될 때 자동 시계 동기화

이 도킹 스테이션은 iPod/iPhone이 연결, 도킹되면 자동으로 시간이 동기화됩니다.

휴대폰 간섭을 차단하는 차폐 기술

기술 사양

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리뷰

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3.0

5점 만점

1

리뷰

100%

의 추천 제품

5
4
2
1

06/04/2015

한국

한국

블루투스 기능 없다는게 너무 치명적 이네요

다른건 다 좋은데 블루투스 없는건 안좋은거 같습니다.......................

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 DS1155 도킹 스피커에 대해 작성되었습니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 DS1155 도킹 스피커에 대해 작성되었습니다.

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