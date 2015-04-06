단종됨
DS1155/98
당신의 집에 어울리는 사운드
라이트닝 커넥터를 통해 iPhone 5 및 최신 iPod 제품과 호환 가능한 DS1155 도킹 스피커는 완전하고 풍부한 사운드를 제공할 뿐 아니라, 시계 표시 및 은은한 야간 조명 기능이 있어 침실용 스탠드로 사용하기에도 알맞습니다.
및 라이트닝 커넥터
iPod/iPhone용
충전용 USB 포트
6W
새로운 라이트닝 커넥터를 통해 iPod/iPhone을 충전하면서 좋아하는 음악을 즐기세요. 스피커에 직접 도킹하면 탁월한 사운드로 좋아하는 음악을 즐길 수 있습니다. 또한 재생 중에도 장치를 빠르게 충전할 수 있기 때문에 배터리가 방전될까 걱정할 필요가 없습니다.
이 도킹 스테이션은 iPod/iPhone이 연결, 도킹되면 자동으로 시간이 동기화됩니다.
3.0
5점 만점
1
리뷰
100%
의 추천 제품
서태지와아이들
06/04/2015
한국
블루투스 기능 없다는게 너무 치명적 이네요
다른건 다 좋은데 블루투스 없는건 안좋은거 같습니다.......................
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 DS1155 도킹 스피커에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 DS1155 도킹 스피커에 대해 작성되었습니다.