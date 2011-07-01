단종됨
DS3010/98
사운드에 사로잡히다
근사한 도킹 스피커는 책상 등 자신의 생활 공간에 맑고 깨끗한 사운드를 제공합니다. iPhone/iPod을 PC와 동기화하십시오. AC 또는 배터리 전력 옵션으로 어디서든 자유롭게 음악을 즐길 수 있습니다.
iPod/iPhone용
배터리/AC 전원
이 무료 앱을 사용하면 특별하고 멋진 다양한 기능을 도킹 스피커에 추가할 수 있습니다. 일기 예보, 시계로 사용할 수 있고 좋아하는 이미지로 배경 화면을 꾸밀 수도 있습니다. 또한 전세계 수천 개의 인터넷 라디오 채널을 청취할 수도 있습니다. 더 많은 스킨 스타일 및 새로운 기능이 업데이트될 예정입니다.
Dynamic Bass Boost를 통해 고음에서 저음까지의 전체 볼륨 설정 범위에서 버튼을 한 번만 누르면 음악의 베이스 음이 강화되어 음악 감상을 더욱 즐겁게 해드립니다. 일반적으로 볼륨을 낮게 설정하면 하단 중저음 주파수가 손실됩니다. Dynamic Bass Boost는 이에 대응하기 위해 중저음 레벨을 높이도록 전환되므로 볼륨을 줄여도 변함 없는 사운드를 즐길 수 있습니다.
리뷰