제품지원

모든 시리즈

  • 제품 전면 사진
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • 제품 전면 사진
  • 제품 상세 사진
  • 제품 상세 사진
  • 제품 상세 사진
  • 제품 상세 사진
  • 제품 상세 사진
  • 사용 중인 제품 사진
  • 제품 상세 사진
  • 포장 사진
  • 제품 전면 사진
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • 제품 전면 사진
  • 제품 상세 사진
  • 제품 상세 사진
  • 제품 상세 사진
  • 제품 상세 사진
  • 제품 상세 사진
  • 사용 중인 제품 사진
  • 제품 상세 사진
  • 포장 사진

단종됨

도킹 스피커

DS3205/98

당신의 집에 어울리는 사운드

라이트닝 커넥터를 통해 iPhone 5 및 최신 iPod 제품과 호환 가능한 DS3205 도킹 스피커는 iPod/iPhone에서 나오는 음악을 Crystal Clear Sound로 재생합니다. AC 전원 또는 배터리 전원 중 편리한 것을 선택하여 사용하세요.

모든 혜택 보기

당신의 집에 어울리는 사운드

  • 및 라이트닝 커넥터

  • iPod/iPhone용

  • 10W, 배터리 또는 AC 전원 작동

라이트닝 커넥터로 빠른 충전 및 음악 재생

라이트닝 커넥터로 빠른 충전 및 음악 재생

새로운 라이트닝 커넥터를 통해 iPod/iPhone을 충전하면서 좋아하는 음악을 즐기세요. 스피커에 직접 도킹하면 탁월한 사운드로 좋아하는 음악을 즐길 수 있습니다. 또한 재생 중에도 장치를 빠르게 충전할 수 있기 때문에 배터리가 방전될까 걱정할 필요가 없습니다.

어떠한 볼륨 레벨에서도 깊은 베이스를 유지하는 DBB

어떠한 볼륨 레벨에서도 깊은 베이스를 유지하는 DBB

Dynamic Bass Boost를 통해 고음에서 저음까지의 전체 볼륨 설정 범위에서 버튼을 한 번만 누르면 음악의 베이스 음이 강화되어 음악 감상을 더욱 즐겁게 해드립니다. 일반적으로 볼륨을 낮게 설정하면 하단 중저음 주파수가 손실됩니다. Dynamic Bass Boost는 이에 대응하기 위해 중저음 레벨을 높이도록 전환되므로 볼륨을 줄여도 변함 없는 사운드를 즐길 수 있습니다.

균형 잡힌 깨끗한 음향을 위한 네오디뮴 스피커

네오디뮴은 음성 코일의 민감도, 중저음 응답 및 균형 잡힌 음질을 위해 필요한 강력한 자기장을 만들어 내는 최상의 소재입니다.

기술 사양

이 제품에 대해 지원 받기

FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.

리뷰

뉴스레터를 구독하고 독점 정보를 받아보세요

  • 수집 항목: 이름, 이메일
  • 이용 목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보 제공
  • 보유기간: 철회요청 후 7일
  • 제 3자 제공과 처리 위탁: 없음
  • 권리 행사: 이메일 통해 본인 요청시 열람/삭제 가능

필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.

  • 수집 항목: 이름, 이메일
  • 이용 목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보 제공
  • 보유기간: 철회요청 후 7일
  • 제 3자 제공과 처리 위탁: 없음
  • 권리 행사: 이메일 통해 본인 요청시 열람/삭제 가능