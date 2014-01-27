단종됨
DS3205/98
당신의 집에 어울리는 사운드
라이트닝 커넥터를 통해 iPhone 5 및 최신 iPod 제품과 호환 가능한 DS3205 도킹 스피커는 iPod/iPhone에서 나오는 음악을 Crystal Clear Sound로 재생합니다. AC 전원 또는 배터리 전원 중 편리한 것을 선택하여 사용하세요.
및 라이트닝 커넥터
iPod/iPhone용
10W, 배터리 또는 AC 전원 작동
새로운 라이트닝 커넥터를 통해 iPod/iPhone을 충전하면서 좋아하는 음악을 즐기세요. 스피커에 직접 도킹하면 탁월한 사운드로 좋아하는 음악을 즐길 수 있습니다. 또한 재생 중에도 장치를 빠르게 충전할 수 있기 때문에 배터리가 방전될까 걱정할 필요가 없습니다.
Dynamic Bass Boost를 통해 고음에서 저음까지의 전체 볼륨 설정 범위에서 버튼을 한 번만 누르면 음악의 베이스 음이 강화되어 음악 감상을 더욱 즐겁게 해드립니다. 일반적으로 볼륨을 낮게 설정하면 하단 중저음 주파수가 손실됩니다. Dynamic Bass Boost는 이에 대응하기 위해 중저음 레벨을 높이도록 전환되므로 볼륨을 줄여도 변함 없는 사운드를 즐길 수 있습니다.
네오디뮴은 음성 코일의 민감도, 중저음 응답 및 균형 잡힌 음질을 위해 필요한 강력한 자기장을 만들어 내는 최상의 소재입니다.
리뷰